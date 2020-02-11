Выяснилось, куда денут главную новогоднюю ель Сыктывкара

11 февраля в столице Коми демонтировали елку со Стефановской площади. Но ее не увезли на свалку: дерево получит новую жизнь в виде детских поделок. Об этом сообщает городская администрация.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Сыктывкара, акция с распилом елки идет уже пятый год. Первую из них направили на сувениры для туристов. В 2019 году детали отправили в школьные лесничества, где юные экологи сделали из елей поделки, а фотографии прислали в «Общество лесоводов». Победители акции получили призы, а из фотографий организовали выставку.

В 2018 году Минприроды Коми проводило акцию «Детки Стефановской елки», в рамках которой главную ель столицы Коми распилили на бревна, которые также направили в школьные лесничества. Из новогоднего дерева были сделаны шахматы, светильники, часы, скворечники и многое другое. В этом году в конкурсе примут участие 42 школьных лесничества. Поделки можно будет увидеть на выставке 31 марта в Минприроды региона.

Когда в столице Коми появится искусственное дерево, в администрации уточнить не смогли. А вот в Минприроды пояснили, что она совершенно не нужна. Во-первых, Коми - лесная республика, которая изобилует новогодними деревьями. Во-вторых, елки рубят в местах, где показаны санитарные рубки, то есть, в той местности деревья вырубят все равно. А в-третьих, искусственные елки, выброшенные на свалку, наносят куда больший вред природе.

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