На выходных жителей Коми ждут «атмосферные качели»

В выходные на Коми снова обрушится атлантический циклон. Об этом сообщает ЦГМС региона.

Рекордно теплая температура в Коми наконец-то сменится привычными холодами. Вот только сопровождаться они будут усилением ветра, метелями и снегопадами. Вместе с тем ожидаются мощные перепады атмосферного давления, которые придутся на выходные – 22, 23, 24 февраля.

Метеорологи советуют метеозависимым людям морально подготовиться, так как в четверг и пятницу давление начнет расти, в субботу падать, а в воскресенье и понедельник останется на низком уровне. Такое положение дел обусловлены глубокими циклонами с центром над Коми, которые идут с Запада и Атлантики.

Кстати, 18 февраля температура в Сыктывкаре поднялась до +2,6 градусов. Синоптики объяснили, с чем связаны потепления этой зимой. Также синоптики рассказали, что температура бъет рекорд: в последний раз в Сыктывкаре так тепло 18 февраля было в 1976 году.

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