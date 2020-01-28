Мэрия Сыктывкара рассказала, почему не может снести руины в центре города

В столице Коми уже более 25 лет стоит разрушенный дом, который находится почти в центре города. За это время его не только не снесли, но и никак в этом деле не продвинулись. Об этом горожане сообщили на портал «Активный регион».

Руины, в которые превратился дом №207 по улице Карла Маркса простояли уже не один десяток лет. И мало того, что они портят облик города, так еще и находятся рядом со школой. Кроме того, постройка действует на нервы горожанам:

- За такой большой период времени никто не озаботился внешним видом города, это же позорище в центре столицы республики, - возмущаются горожане.

В администрации Сыктывкара в очередной раз развели руками и ответили, что не могут ничего предпринять, ведь дом не принадлежит мэрии:

- Права владения, пользования и распоряжения имуществом принадлежат собственнику, который по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам. У администрации нет прав по распоряжению объектом. За несколько лет собственники неоднократно менялись, они получали письма о приведении в нормативное состояние строения. В адрес последнего собственника также направлено требование о приведении в нормативное состояние строения либо о его сносе. В настоящее время вопрос решается в рабочем порядке при личных встречах, - прокомментировали в администрации Сыктывкара.

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