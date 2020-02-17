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У «антитеррористической» калитки в Коми появится достойный забор

У «антитеррористической» калитки в Коми появится достойный забор

17 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Светланы Коропковой
На установку потратят больше 2 миллионов рублей

В 2019 оду Сосногорск прославился на всю страну: там, вокруг школы №3, поставили «антитеррористические» калитки с замками, а рядом с ними появилась ограда, которая оказалась вдвое ниже. Абсурдная ситуация разошлась так широко, что о ней написал блогер-урбанист Илья Варламов, а затем даже высмеял Иван Ургант. Спустя полгода дело сдвинулось с мертвой точки. Об этом сообщает БНК.

Как пояснили в администрации района, проектно-сметную документацию для обустройства ограждения уже составили и деньги выделили. Работы запланированы на лето. Перенос сроков на год чиновники объяснили тем, что «график ремонтно-строительных работ выстраивают в зависимости от состояния учреждения, предписаний контролирующих органов и срочности вопроса».

Аукцион на замену ограждения территории школы №3 Сосногорска финансовое управление администрации района опубликовало на сайте госзакупок 17 февраля. Торги состоятся 2 марта, начальная цена - 2 миллиона 199 тыс. 234 рубля 26 копеек. По условиям контракта подрядчику необходимо будет убрать старое ограждение, и установить столбы по периметру и закрепить панели. Новый забор будет высоким.

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