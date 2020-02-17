Стало известно, сколько выходных ждет россиян на День защитника Отечества

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Этот праздник традиционно является выходным, но помимо него людям дадут отдохнуть еще пару дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Этот праздник появился еще в СССР и тогда отмечался как День Советской армии и Военно-морского флота. Впервые он появился 23 февраля 1919 года, тогда его называли годовщиной Красной армии. Сейчас он также остался одним из государственных праздников и по-прежнему эта дата является выходным.

В Роструде пояснили, что поскольку празднование в этом году выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник. Следующая сокращенная неделя ждёт россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта. Кстати, с полным планом выходных в 2020 году можно ознакомиться ПО ССЫЛКЕ.

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