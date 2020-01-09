Россиянам представили план выходных на 2020 год

Все выходные 2019 года подошли к концу, но впереди еще много праздников. Когда можно будет отдохнуть в 2020-м, сообщают РИА Новости.

Так, по информации замруководителя Роструда Ивана Шкловца, в настоящем году жителей России ждут целых восемь коротких недель. Согласно новому производственному календарю, люди будут отдыхать в январе, феврале, марте, апреле , мае, июне и ноябре.

- Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год после новогодних каникул. Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля, - заявил Иван Шкловец.

После Дня Защитника Отечества, выходные ждут работников весной: сокращение рабочих недель связаны с Международным женским днем, Днем весны и труда и Днем Победы.

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