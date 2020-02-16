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Волейбол на покрывалах и перетягивание «сосиски»: как отметили день зимних видов спорта в Сыктывкаре

Волейбол на покрывалах и перетягивание «сосиски»: как отметили день зимних видов спорта в Сыктывкаре

16 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Минспорта Коми / В Сыктывкаре отметили день зимних видов спорта
Праздник прошел в Кировском парке столицы Коми

В Сыктывкаре отметили день зимних видов спорта. Праздник прошел в Кировском парке, а репортаж оттуда публикует Минспорта региона. 

Праздник стартовал на центральной площадке 16 февраля в 11 часов. Открыли его начальник отдела учебной и физкультурно-спортивной работы минспорта Коми Наталья Карина и президент регионального Олимпийского совета Николай Гордеев. 

- В нашей республике уже традиционно проводятся «олимпийские дни». Надеюсь, что сегодня все вы получите заряд энергии и сил, посетите все площадки праздника, и это мероприятие навсегда останется в вашей памяти. Желаю, чтобы для молодых ребят это стало началом пути в большой спорт, - сказал горожанам Николай Гордеев.

После официального открытия все желающие приняли участие в развлекательной программе. Дети перетягивали гигантскую «сосиску» и играли в волейбол на покрывалах. Внизу парка прошли соревнования по волейболу на снегу, а также состоялся мастер-класс Союза регби Коми. Не остались без внимания коньки, а также необычный для зимы спорт - дартс. По завершению мероприятия, активные участники площадок получили соответствующие дипломы участника.

А 15 февраля на территории лыжной базы «Спортивная» в Сыктывкаре прошла традиционная акция «Лыжня России»Мероприятие собрало за городом тысячи человек: дошкольников, учащихся образовательных учреждений, воспитанников спортивных школ и просто любителей активного образа жизни.

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