Волейбол на покрывалах и перетягивание «сосиски»: как отметили день зимних видов спорта в Сыктывкаре

В Сыктывкаре отметили день зимних видов спорта. Праздник прошел в Кировском парке, а репортаж оттуда публикует Минспорта региона.

Праздник стартовал на центральной площадке 16 февраля в 11 часов. Открыли его начальник отдела учебной и физкультурно-спортивной работы минспорта Коми Наталья Карина и президент регионального Олимпийского совета Николай Гордеев.

- В нашей республике уже традиционно проводятся «олимпийские дни». Надеюсь, что сегодня все вы получите заряд энергии и сил, посетите все площадки праздника, и это мероприятие навсегда останется в вашей памяти. Желаю, чтобы для молодых ребят это стало началом пути в большой спорт, - сказал горожанам Николай Гордеев.

После официального открытия все желающие приняли участие в развлекательной программе. Дети перетягивали гигантскую «сосиску» и играли в волейбол на покрывалах. Внизу парка прошли соревнования по волейболу на снегу, а также состоялся мастер-класс Союза регби Коми. Не остались без внимания коньки, а также необычный для зимы спорт - дартс. По завершению мероприятия, активные участники площадок получили соответствующие дипломы участника.

А 15 февраля на территории лыжной базы «Спортивная» в Сыктывкаре прошла традиционная акция «Лыжня России». Мероприятие собрало за городом тысяч и человек: дошкольников , учащи х ся образовательных учреждений , воспитанник ов спортивных шко л и просто любителей активного образа жизни.

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