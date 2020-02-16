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Следователи Коми подарили ветерану войны холодильник

Следователи Коми подарили ветерану войны холодильник

16 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Следственный комитет Коми / В Инте следователи подарили ветерану ВОВ холодильник
Женщина вспомнила о страшных годах боевых действий

В Коми следователи навестили 99-летнюю женщину - ветерана Великой Отечественной войны. Ей пожелали здоровья, а также сделали ценный подарок. Подробности сообщает пресс-служба ведомства. 

Навестили старушку в рамках акции «Спасибо каждому ветерану!», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники следственного отдела по городу Инте побывали в гостях у 99-летней участницы войны Марии Алексеевны Чеботок.

В этот визит, который уже далеко не первый, следователи сделали ветерану подарок - холодильник. Женщина сама просила об этом, поэтому была очень растрогана вниманием и заботой. 

Сотрудники следственного отдела и ветеран пообщались и вспомнили о страшных годах войны. Так, в год начала уроженка Тамбовской области Мария Алексеевна проживала в Москве и работала на хлебозаводе:

- О войне я впервые услышала в электричке. Вижу, что люди сидят притихшие, понурые, печальные. Одна из женщин сказала, что немец войну объявил. На душе стало тревожно. Жизнь менялась на глазах. Мужчинам стали приходить повестки. Из громкоговорителей пошли сводки с фронтов, - вспомнила ветеран. 

В 1942 году Марию мобилизовали. Девушка попала в отделение связистов. Ветеран помнит, как при передислокации в районе Чудово-Бологое эшелоны попадали под обстрелы, гибли наши бойцы. Среди павших солдат были и ее землячки - молодые девушки. Всю войну Мария Алексеевна прослужила в прожекторной роте. Она навсегда запомнила, как приходилось ночью в лесу восстанавливать связь после страшных налетов немецкой авиации, как гибли ребята-связисты на минных полях. Весть о Победе девушка встретила на территории Польши, где стоял полк, в котором она служила:

- Началось столпотворение: все соскочили с мест, кричали, плакали, потом пустились в пляс.

Марию Алексеевну наградили высокими боевыми наградами: орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За Победу над Германией 1941-1945 г.г.» и юбилейными медалями.  После войны она с мужем Алексеем Владимировичем (тоже участник ВОВ, матрос) и детьми жили на станции Кочмес, работали на железной дороге, а в 1951 году переехали на станцию Верхняя Инта, куда перевезли паровозное депо. Какое-то время семья жила в Краснодарском крае, но потом снова вернулась в северные края. Выросли дети, внуки, подрастают четверо правнуков. Это главная радость и забота Марии Алексеевны. Родные и близкие гордятся, что среди фронтовиков была их мама и бабушка.

В завершение встречи сотрудники Следственного комитета пожелали Марии Алексеевне крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

А 15 февраля на Центральном городском кладбище Сыктывкара очистили от снега около десяти захоронений ветеранов ВОВ и участников боевых действий в Чечне и Афганистане. В акции приняли участие юнармейцы, студенты поискового отряда «Весна Победы», представители штаба «Волонтеров Победы» и городского совета ветеранов. Также на мероприятии присутствовали и представители мэрии. 

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