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В Сыктывкаре волонтеры очистили от снега захоронения ветеранов

В Сыктывкаре волонтеры очистили от снега захоронения ветеранов

16 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара / В Сыктывкаре волонтеры очистили от снега захоронения ветеранов
Акция продолжится весной и летом

В Сыктывкаре стартовала акция «Сохраняя память». Первым делом волонтеры расчистили захоронения ветеранов войн. Подробности сообщает администрация города. 

15 февраля на Центральном городском кладбище Сыктывкара очистили от снега около десяти захоронений ветеранов ВОВ и участников боевых действий в Чечне и Афганистане. В акции приняли участие юнармейцы, студенты поискового отряда «Весна Победы», представители штаба «Волонтеров Победы» и городского совета ветеранов. Также на мероприятии присутствовали и представители мэрии. 

- Акция проходит в честь Дня памяти воинов-интернационалистов. Для нас важно сохранить память о погибших в войнах, отдать им дань уважения в благодарность за их подвиг во имя будущего нашей страны» - пояснил заместитель директора столичного Молодежного центра и руководитель Центра военно-патриотического воспитания Антон Колегов.

Акция продолжится весной и летом. Тогда школьники и волонтеры определят захоронения, где будет требоваться постоянная уборка. Сейчас же содержанием 22 захоронений занимаются сотрудники МКП «Жилкомсервис». 

Напомним, что 15 февраля в Сыктывкаре прошла еще одна акция - на территории лыжной базы «Спортивная» в Сыктывкаре началась традиционная акция «Лыжня России». Мероприятие собрало за городом тысячи человек: дошкольников, учащихся образовательных учреждений, воспитанников спортивных школ и просто любителей активного образа жизни.

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