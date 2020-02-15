Эксперт рассказал, каким раком чаще всего болеют жители Коми

Сыктывкарский врач-онколог Вадим Торлопов рассказал, каким раком чаще всего болеют жители Коми. По словам эксперта, мужчины страдают в основном от рака легких, женщины - от рака груди. Об этом сообщает Комиинформ.

Сегодня, 15 февраля, одно из информагентств Коми провело прямую линию с сыктывкарским врачом-онкологом Вадимом Торлоповым. В числе прочих эксперту ожидаемо задали вопрос о том, какими видами рака чаще всего болеют жители республики.

Отвечая гостям прямой линии, Торлопов отметил, что всё зависит от пола пациента. Если рассматривать пациентов-мужчин, то среди них больше всего тех, у кого злокачественные новообразования в легких. Женщины же чаще страдают от рака молочных желез - или, в просторечии, рака груди.

Как подчеркнул эксперт, по распространенности тех или иных видов злокачественных опухолей Коми не уникальна. Рак легких, который так часто диагностируют у своих пациентов врачи региона, является одним из наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний и за пределами республики, и за пределами России.

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