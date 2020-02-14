«Он должен был умереть»: сыктывкарский онколог рассказал о неожиданном выздоровлении от рака

Портал PG11.ru продолжает серию публикаций об онкологических заболеваниях. Напомним, экспертом выступает главный внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин. Из этой статьи вы узнаете о том, где онкологические пациенты могут получить психологическую помощь и какой случай из практики запомнился доктору больше всего.

Стоит отметить, что совсем недавно Андрей Галин стал победителем ежегодной Всероссийской премии «Будем жить!» межрегиональной Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» в номинации «Лучший доктор онколог». Награждение прошло 1 февраля в Москве в Государственном Кремлевском Дворце. Врач рассказал, что чувствует по этому поводу:

- Я, честно говоря, не ожидал, был в отпуске. Мне позвонили, сказали, что нужно быть в Москве, что Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» выдвинула от Республики Коми мою кандидатуру. У нас очень активное региональное отделение этой общественной организации, мы с ними сотрудничаем, проводим «Школу онкологических пациентов». Я понимаю, что это заслуга не только моя, но и всего диспансера, Министерства здравоохранения, ну и что это, прежде всего - аванс той работы, которую нужно проводить дальше.

Андрей Галин рассказал порталу PG11.ru о самом неожиданном случае выздоровления, о поддержке пациентов и о сопереживании.

Существуют ли «типичные» пациенты?

- Нет «типичных пациентов». Все они запоминаются, каждый случай индивидуален. Не бывает такого, чтобы кто-то из них не оставил след в душе врача.

Влияет ли как-то работа с пациентами на состояние врачей?

- Люди приходят с испуганными глазами, с тяжелыми переживаниями, это ведь действительно стрессовая ситуация - услышать такой диагноз. Все это мы переживаем вместе с пациентами, весь процесс от начала до конца. Каждому отдаешь частичку себя, своей души.

Были ли неожиданные исходы в лечении пациента?

- Был пациент, которого мы должны были потерять по всем показателям - а он живет и здравствует до сих пор. Это очень приятный сюрприз.

Как получить психологическую помощь, если стало совсем плохо?

- Костяк Ассоциации пациентов, 10-15 человек, приходят в наш диспансер и проводят занятия «Школы онкологических пациентов». Эти люди сами прошли все этапы, находятся в стадии ремиссии и точно знают, как поддержать тех, кто еще в процессе лечения или только узнал свой диагноз. Проводят культурные мероприятия для поддержания духа наших пациентов, которые находятся здесь. Мы всегда приглашаем онкологических пациентов со всего города, рассылаем приглашения в поликлиники. Также Ассоциация онкологических пациентов предоставляет услуги психотерапевта, который работает с нашими пациентами. Все те, кому необходима подобная помощь, могут обратиться к нашему доктору.

Как часто проводятся занятия?

- Занятия проводятся регулярно, раз в месяц, но мы чувствуем потребность гораздо большую. К сожалению, не все психотерапевты могут работать с нашими пациентами. Это требует определенных навыков, образования. Наш доктор всем этим обладает, поэтому мы довольны.

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