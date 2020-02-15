Сыктывкарский блогер заявил о дефиците медицинских масок в столице Коми

Известный сыктывкарский блогер Никита Чернов предупредил жителей столицы Коми о нехватк е мадицинских масок. На своей странице в социальной сети «В К онтакте» он заявляет о росте цен и введении ограничений на количество приобретаемых респираторов.



В Коми - как, впрочем, и по всему миру, - набирает обороты истерия вокруг китайского коронавируса. Ведомые слухами о первых заболевших на территории региона, жители республики массово скупают в аптеках медицинские маски. Как утверждают власти, последних должно хватать всем - признаков дефицита ходового товара не зафиксировано, да и цены на него «задирать» запрещено. Однако некоторые сыктывкарцы настроены не столь оптимистично. Среди них популярный столичный видеоблогер Никита Чернов.



Вчера, 14 февраля, известный горожанин опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» запись, в которой рассказал землякам о своем видении ситуации с медицинскими масками в Сыктывкаре. По словам Чернова, ему пришлось обойти целых три аптеки, прежде чем он нашел ту, где в были респираторы. Однако это был не единственный негативный момент. В ходе ознакомления с ассортиментом торговой точки блогер к своему удивлению обнаружил, что все маски, которые имелись в продаже, детские. При этом цену на них детской не назовешь - она составляет целых 55 рублей.



Не меньше отсутствия взрослых масок Чернова обескуражило и ограничение на количество приобретаем ого товара , якобы установленное одной из аптек. По словам ютубера, в торговой точке даже висит объявление, из которого следует, что больше трех упаковок за раз продавать запрещено.

- Чо посоны, болеем короновирусом? - горько иронизирует Никита Чернов, подводя итог своим злоключениям.

Напомним, мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова 13 февраля заверила своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте», что никакого ажиотажа вокруг медицинских масок в Сыктывкаре нет.

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