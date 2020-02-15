Заммэра Сыктывкара признали заслуженным работником Коми

Заместител ь мэра столицы Коми удостоена звани я заслуженного работника республики. Соответствующ ий указ подписал на днях глава региона. Об этом сообщается на официальном портале Республики Коми.

7 февраля глава Коми Сергей Гапликов подписал указ о награждении ряда специалистов, трудящихся на благо региона, госнаградами республики. В общей сложности высокой чести были удостоены шесть человек; их имена перечислены в официальном документе, доступном по ссылке.

П очетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» присвоено пятерым нашим землякам. Среди них замруководителя Администрации МО ГО «Сыктывкар» Елена Семейкина, завотделом госпитальной эпидемиологии регионального центр а по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Нина Овчинникова, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы и по совместительству замначальника ГУ МЧС РК Константин Сухарев, руководител ь местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Б оевое Братство » Евгени й Кононов и гендиректор ООО «Комилесбизнес» Александр Игнатов.

Еще одного специалиста, ведущего эксперта Сыктывдинского межрайонного отдела сельского хозяйства Центр а государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Коми Валентину Афанасьеву решено наградить грамотой за многолетнюю плодотворную работу.

Кстати, не так давно другого нашего земляка, врача Андрея Галина, тоже отметили за заслуги. Но уже на всероссийском уровне - он был признан лучшим онкологом в стране.

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