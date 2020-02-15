Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год Лунно-посевной календарь
Главная
Новости
Заммэра Сыктывкара признали заслуженным работником Коми

Заммэра Сыктывкара признали заслуженным работником Коми

15 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Комиинформ
Этого звания были удостоены и еще четыре человека

Заместитель мэра столицы Коми удостоена звания заслуженного работника республики. Соответствующий указ подписал на днях глава региона. Об этом сообщается на официальном портале Республики Коми.

7 февраля глава Коми Сергей Гапликов подписал указ о награждении ряда специалистов, трудящихся на благо региона, госнаградами республики. В общей сложности высокой чести были удостоены шесть человек; их имена перечислены в официальном документе, доступном по ссылке.

Почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» присвоено пятерым нашим землякам. Среди них замруководителя Администрации МО ГО «Сыктывкар» Елена Семейкина, завотделом госпитальной эпидемиологии регионального центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Нина Овчинникова, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы и по совместительству замначальника ГУ МЧС РК Константин Сухарев, руководитель местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Евгений Кононов и гендиректор ООО «Комилесбизнес» Александр Игнатов.

Еще одного специалиста, ведущего эксперта Сыктывдинского межрайонного отдела сельского хозяйства Центра государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Коми Валентину Афанасьеву решено наградить грамотой за многолетнюю плодотворную работу.

Кстати, не так давно другого нашего земляка, врача Андрея Галина, тоже отметили за заслуги. Но уже на всероссийском уровне - он был признан лучшим онкологом в стране. 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Глава Коми Закон

Читайте также: Мэр Сыктывкара проверила новые группы детского сада, которые открыли в жилых домах (фото)

Новость дня

В Госдуме не запретят новое повышение пенсионного возраста Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Розовые волосы и чёрные маски: 8 сыктывкарок с броским имиджем из Instagram Читать
вчера
«Он должен был умереть»: сыктывкарский онколог рассказал о неожиданном выздоровлении от рака Читать
12 февраля
Нашествие волков в Коми: охотники рассказали, почему хищников сложно отстреливать Читать
Посмотреть все
12 февраля Как сыктывкарские неврологи ставят диагноз: обзор современных технологий
Загрузка...

Новости России и мира

03 февраля
Ученые создали роботов, которые убивают рак
31 января
В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
29 января
К Земле приближается гигантский астероид: чем он опасен
29 января
В России предлагают снизить прожиточный минимум
27 января
В России «упал» один из крупнейших почтовых онлайн-сервисов
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru