Заммэра Сыктывкара признали заслуженным работником Коми

Заммэра Сыктывкара признали заслуженным работником Коми15 февраля 2020
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Фото: Комиинформ
Этого звания были удостоены и еще четыре человека
Заместитель мэра столицы Коми удостоена звания заслуженного работника республики. Соответствующий указ подписал на днях глава региона. Об этом сообщается на официальном портале Республики Коми.
7 февраля глава Коми Сергей Гапликов подписал указ о награждении ряда специалистов, трудящихся на благо региона, госнаградами республики. В общей сложности высокой чести были удостоены шесть человек; их имена перечислены в официальном документе, доступном по ссылке.
Почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» присвоено пятерым нашим землякам. Среди них замруководителя Администрации МО ГО «Сыктывкар» Елена Семейкина, завотделом госпитальной эпидемиологии регионального центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Нина Овчинникова, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы и по совместительству замначальника ГУ МЧС РК Константин Сухарев, руководитель местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Евгений Кононов и гендиректор ООО «Комилесбизнес» Александр Игнатов.
Еще одного специалиста, ведущего эксперта Сыктывдинского межрайонного отдела сельского хозяйства Центра государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Коми Валентину Афанасьеву решено наградить грамотой за многолетнюю плодотворную работу.
Кстати, не так давно другого нашего земляка, врача Андрея Галина, тоже отметили за заслуги. Но уже на всероссийском уровне - он был признан лучшим онкологом в стране.
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