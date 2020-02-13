В Ухте застрелят опасного медведя-шатуна

12 февраля министр природных ресурсов Коми Роман Полшведкин подписал приказ о регулировании численности бурого медведя в Ухте. Согласно ему, в окрестностях города добудут одного хищника.

По информации Минприроды Коми, сообщение о шатуне поступило от охотпользователя, который нашел на территории вверенной ему территории еще свежие следы зверя. Судя по всему, спящего хищника разбудили лесорубы. В приказе сказано, что добыть медведя нужно до 22 февраля. Разрешено использовать гладкоствольное и нарезное охотничье оружие при условии соблюдения правил охоты.

Напомним также, что награды за добычу волка и медведя в Коми продлят на весь год. Размер денежного вознаграждения за добычу одной особи составляет 20 тысяч рублей. На эти цели в бюджете республики в 2019 году были предусмотрены 4,6 миллионов рублей. В прошлом году принято 148 заявлений, а вознаграждений выплачено на 3,3 миллиона рублей. Всего добыли 163 зверя: 70 волков и 93 медведя.

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