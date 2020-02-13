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В Коми обсудили возможность завершения строительства социокультурного центра в Пажге

В Коми обсудили возможность завершения строительства социокультурного центра в Пажге

13 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
rkomi.ru
Проект заморозили шесть лет назад

12 февраля на рабочем совещании Главы Республики Коми Сергея Гапликова с министром строительства региона Андреем Крикуненко, министром культуры республики Сергеем Емельяновым и руководителем администрации Сыктывдинского района Любовью Дорониной обсудили возможность его возобновления проекта социокультурного центра в селе Пажга, который заморозили еще в 2015 году.

Напомним, реализация проекта началась шесть лет назад. В январе 2014 года заключён первый договор на строительство. Сметная стоимость строительства в ценах 2015 года составила 98,6 миллионов рублей. Подрядной организации за выполненные работы оплачено 21,2 миллионов рублей. Но в процессе строительных работ были выявлены многочисленные нарушения, из-за чего в 2015 году их приостановили. Судебные разбирательства длились с сентября 2015 года. В июне 2018 года акт расторгли, а с подрядчика постановили взыскать убытки.

4 февраля 2020 года был подписан акт приёма-передачи строительной площадки объекта, до конца февраля будет установлена охрана и восстановлено ограждение:

- Сейчас, прежде всего, необходимо провести инструментальное обследование недостроенного здания, оценить несущие способности и устойчивость конструкций, технические условия и возможности, внести соответствующие корректировки в проектно-сметную документацию. В течение месяца прошу представить мне всю информацию о состоянии объекта, о том, что сделано и что ещё предстоит сделать для завершения строительства, - заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Кстати, в Сыктывкаре начали строительство детского сада на 270 мест. На работы выделили 217 миллионов рублей, а закончатся они в октябре 2020 года. Детский сад располагается в 3а микрорайоне Эжвинского района Сыктывкара. Это будет трехэтажное здание с физкультурно-спортивным залом и бассейном. Рассчитан детский сад на 270 мест - 12 групп детей. Как заверяет глава регионального Минстроя, все работы, которые выполняет фирма из Кирова, идут по графику и завершатся до 1 октября этого года. 

Глава Коми Строительство

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