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В Сыктывкаре начали строить детский сад за 217 миллионов рублей

В Сыктывкаре начали строить детский сад за 217 миллионов рублей

26 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Андрей Крикуненко / vk.com / В Сыктывкаре начали строительство детского сада на 270 мест
Работы окончатся осенью этого года

В Сыктывкаре начали строительство детского сада на 270 мест. На работы выделили 217 миллионов рублей, а закончатся они в октябре 2020 года. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Минстроя Коми Андрей Крикуненко.

Детский сад располагается в 3а микрорайоне Эжвинского района Сыктывкара. Это будет трехэтажное здание с физкультурно-спортивным залом и бассейном. Рассчитан детский сад на 270 мест - 12 групп детей. Сейчас рабочие обустраивают канализацию, монтируют фундаментные блоки и плиты перекрытий, укладывают кирпич. Как заверяет глава регионального Минстроя, все работы, которые выполняет фирма из Кирова, идут по графику и завершатся до 1 октября этого года. 

Напомним, в техзадании к проекту сказано, что общая площадь постройки составит 5 706 «квадратов». Проект также предусматривает игровую зону, зону отдыха и прогулок, а также участок под мусорные контейнеры. Площадки покроют газоном и тротуарной плиткой, а для подвижных игр - резиновой крошкой, асфальтобетонным покрытием и газоном. Главным зданием комплекса станет сам детсад из кирпичной кладки, облицованной керамогранитом и штукатуркой. Крышу совместят с внутренним водостоком, а на кровле поставят пять водосточных воронок с электрообогревом. Кроме того, проект включает подъездные дороги и площадки с твердым асфальтобетонным покрытием, тротуары, площадки перед входом и пешеходные дорожки с покрытием из тротуарной плитки, игровые площадки, открытая стоянка для автотранспорта, наружное освещение светодиодными светильниками. Известно, что на строительство выделили 217 миллионов 188 тысяч рублей.

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Как думаете, сдадут ли сад в срок? Пишите в комментариях.

Дети Строительство

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