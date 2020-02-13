Врачи рассказали, как отличить обычный грипп от коронавируса

Основные симптомы вирусов гриппа и нового китайского заболевания схожи. Но есть и различия, которые помогут определить, стоит ли бить тревогу. Подробнее об этом сообщает «Российская Газета».

Главными признаками вирусов являются лихорадка, насморк, боль в горле, мышечная боль, головная боль, бессонница, тошнота, рвота, расстройство стула. Однако при коронавирусе, в отличие от гриппа, возникает одышка, ведь вирус поражает эпителиальные клетки легких, там, где происходит газообмен. Поэтому если у больного одышка и сухой кашель, его обязательно госпитализируют и проводят пульсоксиметрию.

Кстати, еще один вопрос, который задают по поводу нового заболевания: может ли выстоять человек, если у него хороший иммунитет? Ответ не так прост. Как утверждают медики, здесь нужен «местный» иммунитет, а именно – слизистой дыхательных путей.

Вот несколько советов, как его укрепить:

Возвращаясь домой с улицы или с работы, тщательно промойте слизистую носа, как следует прополощите горло. Промывать проще всего подсоленной кипяченой водой (физраствором). Можно использовать флуимуцил. Нужно постараться удалить всю накопившуюся слизь.

Если человек курит, в том числе и электронные сигареты, - это огромная нагрузка на легкие. Не можете бросить - позаботьтесь о том, чтобы чаще дышать свежим воздухом.

Помогите легким простой ингаляцией. Можно купить небулайзер и регулярно орошать дыхательные пути, это бытовой прибор, который создает хороший аэрозоль. Можно пользоваться физраствором, щелочной минеральной водой, раствором флуимуцила.

Легкие любят нагрузку. Интенсивно и глубоко дышать во время физической нагрузки полезно. Но при одном условии: при наличии чистого воздуха. В физкультурных залах, закрытых помещениях, как бы они тщательно ни убирались, много пыли. Поэтому любая физкультура стократ полезнее на свежем воздухе, конечно, подальше от магистралей.

Можно принимать определенные витамины. Для укрепления слизистых особенно важны витамины А и Е. Витамин Е дает хорошую антиоксидантную защиту. Витамин А помогает ресничкам эпителия, укрепляет их. Именно реснички выводят слизь с поверхности дыхательных путей, защищая организм от инфекции.

Важна вакцинация. Для здоровья легких особенно эффективна вакцина против пневмококка. Для взрослых это тоже важно, потому что сделанные в детстве прививки постепенно утрачивают свой защищающий эффект. Детей прививают с определенной периодичностью, национальный календарь обеспечивает им защиту от основных инфекций. А когда люди взрослеют, процесс иммунизации обрывается. Поэтому взрослые часто более уязвимы перед многими инфекциями по сравнению с детьми. Вакцинация против гриппа, которая проводится ежегодно осенью, тоже поможет не заболеть. А если заражение и произойдет, заболевание будет протекать легче и с меньшими осложнениями.

Кстати, во всех регионах страны на 5,5% превышен порог по гриппу и ОРВИ. Высокий уровень заболеваемости наблюдается среди всех возрастов и соцгрупп. Хуже всего ситуация с распространением вирусов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

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