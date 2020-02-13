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Врачи рассказали, как отличить обычный грипп от коронавируса

Врачи рассказали, как отличить обычный грипп от коронавируса

13 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Медики советуют внимательно следить за одышкой

Основные симптомы вирусов гриппа и нового китайского заболевания схожи. Но есть и различия, которые помогут определить, стоит ли бить тревогу. Подробнее об этом сообщает «Российская Газета».

Главными признаками вирусов являются лихорадка, насморк, боль в горле, мышечная боль, головная боль, бессонница, тошнота, рвота, расстройство стула. Однако при коронавирусе, в отличие от гриппа, возникает одышка, ведь вирус поражает эпителиальные клетки легких, там, где происходит газообмен. Поэтому если у больного одышка и сухой кашель, его обязательно госпитализируют и проводят пульсоксиметрию.

Кстати, еще один вопрос, который задают по поводу нового заболевания: может ли выстоять человек, если у него хороший иммунитет? Ответ не так прост. Как утверждают медики, здесь нужен «местный» иммунитет, а именно – слизистой дыхательных путей.

Вот несколько советов, как его укрепить:

  • Возвращаясь домой с улицы или с работы, тщательно промойте слизистую носа, как следует прополощите горло. Промывать проще всего подсоленной кипяченой водой (физраствором). Можно использовать флуимуцил. Нужно постараться удалить всю накопившуюся слизь.
  • Если человек курит, в том числе и электронные сигареты, - это огромная нагрузка на легкие. Не можете бросить - позаботьтесь о том, чтобы чаще дышать свежим воздухом.
  • Помогите легким простой ингаляцией. Можно купить небулайзер и регулярно орошать дыхательные пути, это бытовой прибор, который создает хороший аэрозоль. Можно пользоваться физраствором, щелочной минеральной водой, раствором флуимуцила.
  • Легкие любят нагрузку. Интенсивно и глубоко дышать во время физической нагрузки полезно. Но при одном условии: при наличии чистого воздуха. В физкультурных залах, закрытых помещениях, как бы они тщательно ни убирались, много пыли. Поэтому любая физкультура стократ полезнее на свежем воздухе, конечно, подальше от магистралей.
  • Можно принимать определенные витамины. Для укрепления слизистых особенно важны витамины А и Е. Витамин Е дает хорошую антиоксидантную защиту. Витамин А помогает ресничкам эпителия, укрепляет их. Именно реснички выводят слизь с поверхности дыхательных путей, защищая организм от инфекции.
  • Важна вакцинация. Для здоровья легких особенно эффективна вакцина против пневмококка. Для взрослых это тоже важно, потому что сделанные в детстве прививки постепенно утрачивают свой защищающий эффект. Детей прививают с определенной периодичностью, национальный календарь обеспечивает им защиту от основных инфекций. А когда люди взрослеют, процесс иммунизации обрывается. Поэтому взрослые часто более уязвимы перед многими инфекциями по сравнению с детьми. Вакцинация против гриппа, которая проводится ежегодно осенью, тоже поможет не заболеть. А если заражение и произойдет, заболевание будет протекать легче и с меньшими осложнениями.

Кстати, во всех регионах страны на 5,5% превышен порог по гриппу и ОРВИ. Высокий уровень заболеваемости наблюдается среди всех возрастов и соцгрупп. Хуже всего ситуация с распространением вирусов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

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Грипп Здоровье

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