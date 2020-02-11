В России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

Во всех регионах страны на 5,5% превышен порог по гриппу и ОРВИ. Высокий уровень заболеваемости наблюдается среди всех возрастов и соцгрупп. Хуже всего ситуация с распространением вирусов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом со ссылкой на НИИ гриппа имени Смородинцева сообщают «Известия».

Так, на 10 февраля закрыты все школы в Миассе, Воронеже и Уфе. Карантины также продлили в Саратове, Тюмени, Оренбурге, Ульяновске, а в Вологодской области ограничили проведение массовых мероприятий. Как утверждают эксперты, в 2020 году больше всего распространен тип гриппа В, для которого типично медленное распространение и сравнительно невысокое число заражённых. Однако встречаются также и штаммы H1N1 и H3N2.

Тем не менее, как считают специалисты, статистика заболеваемости гриппом значительно занижена, а вот данные о вакцинации, напротив, завышены. На фоне этого китайский коронавирус дисциплинировал россиян в плане профилактики вирусных заболеваний:

- Официальные цифры по летальности от гриппа в России условны. Достаточно посмотреть на статистику заболеваемости в США, где смертность в разы выше. Человек может умереть от остановки сердца, но до этого у него было воспаление лёгких, вызванное гриппом, - заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»