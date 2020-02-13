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Ученые рассказали, какие болезни вызывают рак

Ученые рассказали, какие болезни вызывают рак

13 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Специалисты исследовали 2600 геномов опухолей

Эксперты из немецкого центра выяснили, что онкологию может вызвать разного рода «зараза», например, вирусы. Об этом сообщает портал monavista.ru.

Ученые Немецкого онкологического исследовательского центра установили, что многие формы раковых заболеваний вызываются вирусами, бактериями и другими инфекционными паразитами. Это показали исследования 2600 геномов опухолей, вызванных разными типами рака, и поняли, что большую часть онкологических заболеваний вызывают вирусы Эпштейна-Барра. Кроме того, рак вызывают также альфа папилломавирус, вирусы Эпштейна - Барр и гепатита В.

Кстати, недавно Роспотребнадзор дал рекомендации по тому, как не заболеть раком. В ведомстве отметили, что почти 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя. Также специалисты напомнили, что здоровый образ жизни включает в себя физическую активность, включение в свой рацион овощей, фруктов рыбьего жира. Отмечается, что чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Также на развитие онкозаболеваний влияет употребление продуктов глубокой переработки - это колбасы, наггетсы, пицца и другие.

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