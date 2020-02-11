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В Сыктывкар едет финалистка «Битвы экстрасенсов»?

В Сыктывкар едет финалистка «Битвы экстрасенсов»?

11 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Из официальной группы Ирины Игнатенко / vk.com/irinaignatenkotnt / В Сыктывкар едет финалистка «Битвы экстрасенсов»
Подробности рассказала менеджер ясновидицы

Уже вовсю идет реклама предстоящих выездов финалистки «Битвы экстрасенсов» Ирины Игнатенко в города России. Портал PG11.ru связался с менеджером прославившейся ворожеи и выяснил, действительно ли Ирина посетит Сыктывкар. 

Марина, менеджер экстрасенса, рассказала, что пока Сыктывкара в списке городов нет, потому что выразил желание попасть на прием выразил только один человек.

- В каждом городе мы пробудем от трех до пяти дней. Ехать на меньшее количество времени - бесмысленно. Поэтому выезжать будем только в том случае, если наберется от 8 желающих. Но если кому-то нужна будет экстренная помощь, можно обговорить условия приезда с Ириной. 

Выезды стартуют предположительно в конце марта. В списке городов, которые посетит Ирина, уже есть Санкт-Петербург, Ростов и Краснодар. Менеджер Ирины также отметила, что в прием экстрасенса будет входить не только диагностика, но и непосредственно ритуал, призванный решить обнаруженную проблему. 

Ирина Игнатенко -  молодой, но давно практикующий экстрасенс, участница 20-ой «Битвы экстрасенсов», ученица «Школы экстрасенсов». С 13 лет Ирина развивала в себе переданный ей дар, находясь под присмотром старших. Как писали СМИ, она занималась черной магией, имела дело с любовными обрядами, совершаемыми против воли человека, а также не избегала порчи и жертвоприношения.

Напомним, 28 сентября 2019 года в эфир вышел 20 сезон шоу «Битва экстрасенсов», в котором принял участие колдун из Сыктывкара Кудрат. Портал PG11.ru смотрел этот выпуск и предоставил краткую выдержку из эфира.

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А вы хотели бы попасть на прием к Ирине Игнатенко? Пишите в комментариях.

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