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В Сыктывкаре убирают главную елку города

В Сыктывкаре убирают главную елку города

10 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Максим Шахов
Дерево высотой 22 метра простояло с начала декабря

Новый год кончился уже давно, но его символ еще долго радовал горожан на Стефановской площади. И вот, 10 февраля его начали демонтировать. Об этом порталу PG11.ru сообщили читатели.

Судя по снимкам, сейчас зеленую красавицу готовят к тому, чтобы полностью демонтировать. Пока с нее снимают гирлянды и остальные украшения. Делают это при помощи сразу трех подъемников на спецмашинах. После этого ель, очевидно, увезут. Будут ли ее еще как-то использовать - неизвестно. напомним, высота дерева традиционно составляет 22 метра, а доставили ее из-под села Кожмудор Усть-Вымского района в ночь со 2 на 3 декабря.Кстати, в январе в столице Коми, Ухте и Инте проводились акции по сбору новогодних елок. Деревья собирали и отправляли в переработку, на корм животным и отдавать приютам, а не выкидывали на свалку. Подробнее об этом читайте ПО ССЫЛКЕ.

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