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Преподаватель Сыктывкарского госуниверситета рассказал о реакции руководства на его видеообращение

Преподаватель Сыктывкарского госуниверситета рассказал о реакции руководства на его видеообращение

10 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
PG11.ru / Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
Мужчина не боится возможных последствий

Совсем недавно в Сети появился ролик, в котором преподаватель Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина рассказал о том, почему учебное заведение переживает не самые лучшие времена. Большинство комментаторов уверены, что теперь мужчину вынудят покинуть стены университета. Автор видео, старший преподаватель СГУ Александр Казаков рассказал порталу PG11.ru, как руководство вуза отреагировало на его гневное видеообращение.

Александр Казаков поделился, что до этого дня был в отпуске, так что после того, как видео оказалось в Сети, он был на работе всего лишь день.

- Пока ничего не происходит. То, о чем я рассказал в видеообращении, те вопросы, которые поднимал - обо всем этом уже известно руководству университета. Я не раз обращался лично к ним. Честно говоря, я уверен, что никакой реакции так и не последует. Им это все просто неинтересно. 

Больше всего Александра во всей ситуации расстраивает не зарплата, а то, что страдают студенты:

-  Студентов больше не делят на подгруппы, забивается в кабинет по 25-30 человек. На каждого выходит не больше трех минут в неделю. Разве можно чему-то научить за такое время? Поэтому я вынужден по своей инициативе проводить дополнительные занятия 4-5 раз в неделю, которые мне никто, конечно же, не оплачивает. Да что уж говорить: зачастую студентов приходится сажать по двое за один компьютер. Ну чему они так научатся? И все это на фоне потрясающих воображение окладов руководства университета. 

Старший преподаватель удивлен тому, что видео так быстро разлетелось по социальным сетям:

- Я не ожидал, что мое видеообращение посмотрит такое количество людей. Изначально я делал его для тех, кто будет участвовать в выборах нового руководства. Есть один кандидат, никак не связанный с теми, кто сейчас у руля. Надеюсь, выберут его и он действительно сможет все изменить, как и обещает. Это единственный шанс для нашего университета, который погружается в болото.

Также Александр Казаков поделился, что, возможно, конфликта можно было бы избежать, если бы обращения преподавателей не игнорировали:

- Мы не раз обращались к руководству, но ответа никогда нет. На такую зарплату невозможно существовать. У меня нет семьи, но даже я вынужден работать где-то еще, чтобы как-то прожить. 

Старший преподаватель другого института Сыктывкарского государственного университета, пожелавший оставаться анонимным, поделился, что это видеообращение коллеги потрясло его до глубины души:

- Сна не было до двух часов ночи. Работаешь год за годом, привыкаешь как-то ко всему, к зарплатам в том числе. А потом выясняется такое. Действительно, есть такой указ, что преподаватели должны получать 200% оклада, но этих сумм нет ни у кого. Ну, разве что у приближенных к ректорату.

Обращение Александра Казакова буквально открыло преподавателям глаза: теперь они консультируются с юристами и выясняют, как защитить свои права:

- Большинство преподавателей поддерживают Александра, но, к сожалению, из-за страха потерять работу многие не будут ничего делать. Но есть несколько преподавателей, которые хотят без лишних эмоций просто решить этот вопрос. Мы консультируемся с юристами, собираемся обратиться в трудовую инспекцию, чтобы выяснить, нарушаются ли наши права и если да - будем требовать перерасчета наших заработных плат, - рассказывает аноним.

Несмотря на решимость побороться за свои права, старший преподаватель уверен, что эту ситуацию просто «замнут»:

- Ажиотажа не будет. Нужно, чтобы все включились, начали действовать. Но большинство может только поддержать на словах. Что-либо менять и как-то действовать будут единицы. Честно говоря, мне не страшно потерять эту работу, потому что от моей зарплаты в 20 тысяч рублей мне ни жарко, ни холодно, - делится аноним. 

Александр Казаков намерен также поучаствовать в коллективном обращении в трудовую инспекцию. 

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