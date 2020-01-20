Сыктывкарские активисты нашли применение «отработанным» новогодним елкам

В столице Коми, Ухте и Инте начались акции по сбору новогодних елок. Деревья планируют собирать и отправлять в переработку, на корм животным и отдавать приютам, а не выкидывать на свалку. Об этом сообщается в паблике ECO_TIME_KOMI / ЭКО_ТАЙМ_КОМИ.

По плану, 22-23 января в Сыктывкаре откроются точки, куда можно будет принести елки. Затем деревья превратят в щепу, а после этого используют в качестве подстилки для животных, подкормки, укрывного/декоративного материала.

- Зачем? Чтобы подарить деревьям вторую жизнь! Ведь на контейнерных площадках деревья занимают много места, увеличивают расходы на вывоз мусора. На полигоне деревья разлагаются не один год в анаэробных условиях с выделением парниковых газов, - поясняют полезность инициативы эко-активисты.

В Ухте акцией займется регоператор, который уже обратился к горожанам с просьбой не выбрасывать деревья в баки, а оставлять на площадках. После этого ели передадут в приют для бездомных животных, где их переработают. А в Инте елки соберут на Станции юннатов. Их используют для изготовления поделок, оформления станции и подкормки.

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