В Коми разрешили отстрелить более 300 волков

Засилье лесных хищников в 2019 году заставило Минприроды Коми увеличить квоту на отстрел волков. В 2020 году ведомство допустило добычу 322 голов этих животных – ранее невиданную цифру.

По информации министерства сумма на поощрения за такое огромное количество зверей уже заложена в бюджете региона. В приказе о регулировании численности также сказано, что охотник и могут использовать оружие и самоловы, но запрещены петли и капканы со стальными дугами. Больше всего серых разрешено добыть в Княжпогостском районе – 44 особи. По 35 волков ожидается в Усть-Цилемском и Удорском районах, 34- в Корткероском, 33 – в Сысольском, 27 – в Сыктывдинском и 22 в Ухте.

Также по 20 волков разрешили отстрелить в Прилузском, Ижемском и Сосногорском районах, 17 - в Усть-Вымском, девять - в Койгородском, семь - в Усть-Куломском. Общее количество голов, разрешенных к отстрелу, в три раза превышает прошлогодние цифры.

В Минприроды при этом напомнили о вознаграждении за волков и отметили, что после его введения в начале 2020 года жалоб на животных не зарегистрировано. Охотоведы также отметили, что в феврале волков можно не ждать, так как у них начинается период размножения и на это время звери пропадут.

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