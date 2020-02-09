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Онкологи назвали любимый многими продукт, который вызывает рак

Онкологи назвали любимый многими продукт, который вызывает рак

09 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Причиной онкологии может стать даже температура пищи

Все мы хоть раз слышали о продуктах, которые вызывают рак, но часто ли вы задумываетесь о том, употребляете ли вы их? Есть среди них кое-что, что любят почти все россияне – это обыкновенное красное мясо. Подробнее об этом со ссылкой на врача-онколога Андрея Пылева рассказал портал телеканала «Звезда».

- Кофе, шоколад, безусловно, могут вызывать другие патологические состояния, но не они в первую очередь ассоциируются с возникновением онкологических заболеваний. Из доказанных факторов рациона питания - это избыточное потребление красного мяса, химически обработанного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе. Если алкоголь, то здесь очень опосредованный путь возникновения рака, и речь идет не об алкоголе в целом, - рассказал онколог. Кроме того, врач отметил, что к развитию опухоли может привести слишком горячая пища.

Кстати, недавно Роспотребнадзор дал рекомендации по тому, как не заболеть раком. В ведомстве отметили, что почти 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя. Также специалисты напомнили, что здоровый образ жизни включает в себя физическую активность, включение в свой рацион овощей, фруктов рыбьего жира. Отмечается, что чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Также на развитие онкозаболеваний влияет употребление продуктов глубокой переработки - это колбасы, наггетсы, пицца и другие.

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Здоровье

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