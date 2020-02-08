Ученые выявили новые механизмы возникновения рака

Международная группа ученых провела наиболее полное исследование ДНК раковых клеток для выявления причин возникновения злокачественных опухолей. Специалисты раскрыли новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.

Генетики секвенировали (установили последовательность нуклеотидов) геномы 38 типов рака у 2,8 тысячи пациентов. Выяснилось, что заболевание может вызываться тысячами различных комбинаций генетических мутаций, 80 процентов которых были связаны с возрастом, а остальные — с наследственностью и образом жизни. При этом некоторые виды рака начинают развиваться за десятилетия до постановки диагноза.

В пяти процентах случаев ученые не обнаружили известных мутаций, способствующих раку, что указывает на до сих пор не обнаруженные генетические причины опухолей. В то же время различные формы рака, например молочной и предстательной железы, могут иметь сходные механизмы развития, что означает, что их можно лечить схожим образом.

Согласно результатам, генетический анализ помогает выявить до пяти процентов раковых опухолей, которые невозможно идентифицировать с помощью регулярной диагностики. Он также позволяет определить ошибочный диагноз.

По словам ученых, если удастся понять силы, действующие в здоровых органах по мере старения, а также причины, вызывающие накопление мутаций, и роль образа жизни в этих процессах, то можно разработать методы раннего вмешательства, которые предотвратят или замедлят появление неизлечимых раковых заболеваний.

Напомним, недавно Роспотребнадзор дал рекомендации по тому, как не заболеть раком. В ведомстве отметили, что почти 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя. Также специалисты напомнили, что здоровый образ жизни включает в себя физическую активность, включение в свой рацион овощей, фруктов рыбьего жира. Отмечается, что чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Также на развитие онкозаболеваний влияет употребление продуктов глубокой переработки— это колбасы, наггетсы, пицца и другие.

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