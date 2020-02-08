Ученые выявили новые механизмы возникновения рака08 февраля 2020
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Pixabay.com / Ученые выявили новые механизмы возникновения рака
Специалисты произвели наиболее полное исследование ДНК раковых клеток
Международная группа ученых провела наиболее полное исследование ДНК раковых клеток для выявления причин возникновения злокачественных опухолей. Специалисты раскрыли новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.
Генетики секвенировали (установили последовательность нуклеотидов) геномы 38 типов рака у 2,8 тысячи пациентов. Выяснилось, что заболевание может вызываться тысячами различных комбинаций генетических мутаций, 80 процентов которых были связаны с возрастом, а остальные — с наследственностью и образом жизни. При этом некоторые виды рака начинают развиваться за десятилетия до постановки диагноза.
В пяти процентах случаев ученые не обнаружили известных мутаций, способствующих раку, что указывает на до сих пор не обнаруженные генетические причины опухолей. В то же время различные формы рака, например молочной и предстательной железы, могут иметь сходные механизмы развития, что означает, что их можно лечить схожим образом.
Согласно результатам, генетический анализ помогает выявить до пяти процентов раковых опухолей, которые невозможно идентифицировать с помощью регулярной диагностики. Он также позволяет определить ошибочный диагноз.
По словам ученых, если удастся понять силы, действующие в здоровых органах по мере старения, а также причины, вызывающие накопление мутаций, и роль образа жизни в этих процессах, то можно разработать методы раннего вмешательства, которые предотвратят или замедлят появление неизлечимых раковых заболеваний.
Напомним, недавно Роспотребнадзор дал рекомендации по тому, как не заболеть раком. В ведомстве отметили, что почти 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя. Также специалисты напомнили, что здоровый образ жизни включает в себя физическую активность, включение в свой рацион овощей, фруктов рыбьего жира. Отмечается, что чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Также на развитие онкозаболеваний влияет употребление продуктов глубокой переработки— это колбасы, наггетсы, пицца и другие.
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