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Волонтеры рассказали, как помогли бабушке с деменцией добраться до дома в Сыктывкаре

Волонтеры рассказали, как помогли бабушке с деменцией добраться до дома в Сыктывкаре

08 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
«Лиза Алерт» в Коми / Сыктывкарские волонтеры помогли бабушке с деменцией добраться до дома
На всю операцию ушло около 6 часов

6 февраля в столице Коми нашли пенсионерку с провалами в памяти. Женщина говорила на коми языке и не знала, где живет. В итоге волонтеры «Лиза Алерт» сумели найти родственников старушки и увезли ее домой. Сейчас поисковый отряд делится историей этой операции. 

Историю рассказал поисковик Андрей Пигулин. Около 15.30 6 февраля ему на телефон пришло СМС - на улице Карла Маркса в «Островок безопасности», которые находятся в магазине «Пятерочка», привели бабушку с признаками деменции. Туда тут же направился один из поисковиков с позывным «Солнце», которая живет не далеко от этого магазина. Она пыталась что-то узнать у бабушки, но все осложнилось тем, что женшина разговаривала на коми языке. 

- Принимаю решение выезжать на подмогу, так как владею коми языком. Меня подхватывает еще один наш поисковик «Ума» (Евгения), и мы мчим туда на ее личном авто. Приехав на место, пытаюсь узнать хоть какую-нибудь информацию о бабушке, но она ничего не помнит, - рассказывает Андрей Пигулин. 

В магазин вызвали скорую. Медики тоже попытались выяснить что-нибудь у старушки, но у них тоже ничего не вышло. Тогда врачи забрали ее с собой в больницу, а волонтеры поехали за ними следом. Женщину доставили в больницу на улице Пушкина, чтобы осмотреть. Поисковикам сообщили, в каком кабинете она находится.

- Пока мы ждали результаты осмотра бабушки, мы все пытались выяснить хоть что-нибудь, что помогло бы нам найти родственников. Но она все не сдавалась: то обнимет, то заплачет. Евгения, наш поисковик, ходила в буфет, принесла бабушке чаю и выпечки. Старушка с удовольствием поела, попила и снова обниматься. Прошло около 1,5 часов, нам приносят результаты осмотра бабушки и принимают решение отправлять ее в еще одну больницу, но уже в Эжву, - продолжает Андрей. 

По словам поисковика, бабушка не хотела, чтобы волонтеры ее не покидали. В больнице поисковикам сказали, что никаких оснований для госпитализации старушки нет, и дали волонтерам два часа на поиски родных. Если за это время они не справятся, то женщину повезут в другую больницу. 

- Ужас! Сколько можно? Бабушка уже изрядно подустала и стала чаще плакать, а нас все бросают с места на место. Нам выделили место, дали нам чайник, за что огромное спасибо приемному покою Эжвинской больницы. Пока мы пили чай сотрудник больницы вызвал полицию. Время поджимало, Евгения уже решила забрать бабушку домой к себе, пока не найдутся родственники. Врач по телефону договаривается о передаче бабушки в следующую больницу, но, как я понял, там ее не очень ждали. В это время в отряде работа кипела: выложили посты в соцсети, распространялись ориентировки, - вспоминает Андрей. 

И тут в больницу пришел полицейский, который с ходу обратился к бабушке по имени и отчеству. Оказалось, что родственники старушки нашлись, но в силу здоровья не могут приехать за ней сами. Тогда волонтеры с полицейским отвезли бабулю домой. 

- «Ну вот, баба Нина, мы приехали», - говорю ей на Коми и мы заходим в квартиру: я, Евгения, сотрудник полиции и наша бабушка Нина. На этом история закончилась. В каждой больнице, а их было две, мы провели примерно по 2 часа, в общей сложности бабушка провела с нами 6 с небольшим часов мучений. И наконец она дома. Здоровья ей и долгих лет жизни! Хочу сказать всем огромное спасибо, кто нам помогал, низкий вам поклон. Берегите себя и своих близких!

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Розыск

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