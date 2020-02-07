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В Сыктывкаре нашли женщину, которая не помнила, откуда она

В Сыктывкаре нашли женщину, которая не помнила, откуда она

07 февраля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото "Лиза Алерт"
Полиция передала горожанку родственникам

6 февраля в столице Коми нашли пенсионерку с провалами в памяти. Женщина говорила на коми языке и не знала, где живет. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Пожилую женщину обнаружили у дома №6 по улице Католикова. Она с трудом говорила и не могла вспомнить, откуда она. Волонтеры попытались устроить ее в больницу и найти родственников, а также сообщили о ней в полицию. Вскоре оказалось, что пенсионерке 94 года и ее родственники живут в Орбите, куда женщину затем отвезла полиция.

Напомним также, больше месяца назад в Сыктывкаре пропал молодой мужчина. Петухов Егор, 1994 года рождения ушел из дома и с тех пор о нем ничего не известно. Где находится Егор все еще никто не знает. Ситуацию осложняет то, что молодой человек психически болен и, возможно, нуждается в медицинской помощи.

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Розыск

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