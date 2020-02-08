Потепление наступает: птицы стали зимовать в Коми вместо южных районов

В Коми изменяется климат - в республике становится теплее. Усмотреть это достаточно просто - нужно лишь понаблюдать за птицами. Об этом со ссылкой на сотрудника Института биологии Коми Сергея Кочанова сообщает «Комиинформ».

По наблюдениям орнитологов, за последние 150 лет в Коми поселились более 70 видов птиц, которые раньше на севере не гнездились. Кроме того, пернатым больше не требуется улетать в теплые страны, чтобы пережить зиму. Поэтому многие остаются зимовать в пределах республики. Именно этим объясняется, что посреди зимы жители Коми встречают щеглов, дроздов-рябинников, дубоносов. А в водоемах, которые не замерзают на зиму, остаются кряквы. Например, около 40 птиц постоянно остаются на реке около слива с эжвинских водоочистных.

При этом запоздалые весенние заморозки могут нести в себе большую опасность, особенно в апреле-мае, когда идет вывод птенцов. Дело в том, что пух маленьких птиц быстро впитывает влагу и если вдруг ударят заморозки, то на теле птенцов образуется ледяная корка. Так они буквально замерзают заживо. Так, например, в последние годы сократилась численность глухарей, тетеров и рябчиков.

Напомним, в июне 2019 года на озере под Сыктывкаром обосновалась стая из 25 лебедей. Как объяснили порталу PG11.ru в Институте биологии, в последние годы прилет этих птиц стал обычным явлением. Фото лебедей можете посмотреть ЗДЕСЬ.

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