В Коми сняли сюжет популярного шоу о путешествиях

В Усть-Куломском районе завершились съемки нового эпизода тревел-шоу «По секрету всему свету». Об этом сообщили в паблике «Культурная жизнь Усть-Куломского района».

Как оказалось, съемки грядущего выпуска шоу прошли в гостевом доме «Застава Коми» в Усть-Куломском районе. Съёмочную группу программы встретил Напалков Василий Дмитриевич – предприниматель и руководитель туристического клуба «Родвуж пас», который угостил гостей обедом в традициях коми и местными деликатесами: морошкой, брусникой, солеными груздями, и супом из лосятины.

После этого гостям устроили экскурсию по гостевому дому и по территории туристического комплекса, на которой располагается традиционная деревенская баня, баня «по-черному» и летняя кухня-беседка. Больше всего внимание съемочной группы привлекли русские печи с полатями, которые располагались в просторных комнатах.

А в конце экскурсии гостей ждал мастер класс по приготовлению в печи традиционного коми рыбного пирога – «черинянь». А ведущий передачи – известный актер и звезда телесериала «Кухня» - Марк Богатырев поинтересовался, как делали такой пирог в старину и чем он отличался в будни и по праздникам.

Кстати, недавно в Коми приезжал еще один знаменитый человек. В Сыктывкаре прошла встреча с Евгением Новоселовым – Героем России, который 7 сентября 2010 года самолет «Ту-154» совершил посадку на заброшенный аэродром в селе Ижма.

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