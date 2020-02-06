Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год Лунно-посевной календарь
Главная
Новости
В Коми сняли сюжет популярного шоу о путешествиях

В Коми сняли сюжет популярного шоу о путешествиях

06 февраля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото из паблика "Культурная жизнь Усть-Куломского района"
Гости отведали традиционной кухни и увидели баню «по-черному»

В Усть-Куломском районе завершились съемки нового эпизода тревел-шоу «По секрету всему свету». Об этом сообщили в паблике «Культурная жизнь Усть-Куломского района».

Как оказалось, съемки грядущего выпуска шоу прошли в гостевом доме «Застава Коми» в Усть-Куломском районе. Съёмочную группу программы встретил Напалков Василий Дмитриевич – предприниматель и руководитель туристического клуба «Родвуж пас», который угостил гостей обедом в традициях коми и местными деликатесами: морошкой, брусникой, солеными груздями, и супом из лосятины.

После этого гостям устроили экскурсию по гостевому дому и по территории туристического комплекса, на которой располагается традиционная деревенская баня, баня «по-черному» и летняя кухня-беседка. Больше всего внимание съемочной группы привлекли русские печи с полатями, которые располагались в просторных комнатах.

А в конце экскурсии гостей ждал мастер класс по приготовлению в печи традиционного коми рыбного пирога – «черинянь». А ведущий передачи – известный актер и звезда телесериала «Кухня» - Марк Богатырев поинтересовался, как делали такой пирог в старину и чем он отличался в будни и по праздникам.

Кстати, недавно в Коми приезжал еще один знаменитый человек. В Сыктывкаре прошла встреча с Евгением Новоселовым – Героем России, который 7 сентября 2010 года самолет «Ту-154» совершил посадку на заброшенный аэродром в селе Ижма.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А вы смотрите шоу о путешествиях? Пишите в комментариях.

Еда Необычное Путешествия

Читайте также: Россиянам рассказали, почему просроченные продукты опасны

Следующая новость

Новость дня

Стало известно, когда перекроют Октябрьский проспект в Сыктывкаре Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
В аптеках Сыктывкара закончились медицинские маски Читать
вчера
Мэр Сыктывкара проверила новые группы детского сада, которые открыли в жилых домах (фото) Читать
04 февраля
В Сыктывкаре ловили водителей такси и автобусов, которые нелегально перевозят пассажиров (фото) Читать
Посмотреть все
вчера Где в Сыктывкаре посмотреть эксклюзивное кино и выпить кофе со скидкой?
01 февраля Как изменится материнский капитал в 2020 году?
03 февраля Сыктывкарцы протестируют долгожданный автомобиль ŠKODA KAROQ
31 января C января 2020 года квитанции от АО «Коми энергосбытовая компания» будут приходить в новом формате
Загрузка...

Новости России и мира

03 февраля
Ученые создали роботов, которые убивают рак
31 января
В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
29 января
К Земле приближается гигантский астероид: чем он опасен
29 января
В России предлагают снизить прожиточный минимум
27 января
В России «упал» один из крупнейших почтовых онлайн-сервисов
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru