Пилот, который посадил самолет в Ижме, встретился с сыктывкарскими студентами

7 сентября 2010 года самолет «Ту-154» совершил посадку на заброшенный аэродром в селе Ижма. Командиром воздушного судна был Евгений Новоселов, пилот 1-го класса. 28 января 2020 в сыктывкарском университете в рамках проекта «Шаг навстречу» состоялась встреча с летчиком, которому удалось посадить полностью обесточенный самолет на непригодную полосу. Мероприятие состоялось на базе Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. С помощью скайп-подключения на встрече смогли «присутствовать» студенты печорского промышленного экономического техникума и авиамоделисты.

Слово для приветствия предоставили Павлу Васильеву, проректору по экономическим и социальным вопросам СГУ. Он кратко рассказал о том, что же происходило 7 сентября 2010 года и поблагодарил Евгения Новоселова за его профессионализм:

- Сегодня у нас состоится встреча с выдающимся человеком, российским летчиком 1-го класса и Героем России. Благодаря профессионализму этго человека произошло просто чудотворное спасение пассажиров и экипажа самолета. Не пострадал никто: ни 72 пассажира, ни экипаж. Даже самолет практически не был поврежден. Большое спасибо, Евгений Геннадьевич, за ваш труд.

Евгений Новоселов тепло поприветствовал зрителей и сразу поделился, что ему не хочется просто пересказывать события 7 сентября:

- Мне не очень интересно просто рассказывать вам о том, что происходило, ведь вся информация есть в интернете. Я хочу побеседовать с вами, ответить на ваши вопросы, построить встречу в форме диалога.

Первым стал вопрос о детстве пилота, о том, почему он решил стать летчиком. Евгений рассказал о том, кем были его родители, и как он оказался в летном училище.

- Я родился в семье, которая никак не была связана с авиацией. Мой отец был музыкантом, преподавал баян в музыкальной школе, а мама была учителем математики. Я, как и все мальчишки, любил фильмы и книги про авиацию, но в детстве я никогда не думал, что сам стану летчиком. Когда мы жили в Омской области, моя бабушка работала начальником отделения связи на почте. Все полеты курсантов технического училища проходили на ее глазах и когда я подрос, она много мне рассказывала об этом училище, о жизни курсантов, о полетах, о самолетах. Один парень из моей школы, который был старше на год, поступил в курсантское летное училище. Я помню, как он приехал в отпуск на встречу с учениками школы: статный, в красивой форме. Это было как раз тогда, когда мне уже пора было решить, куда же идти дальше. Он рассказал о летном училище и я решил, что поступлю туда же.

Напомним, 7 сентября 2010 года на заброшенном аэродроме в Ижме аварийно сел самолет «ТУ-154», летевший из Якутии в Москву. На борту находились 9 членов экипажа и 72 пассажира. Через три с половиной часа полета отказала система электропитания: отключились все бортовые навигационные и радиосвязные системы и электропривод топливных насосов. Пилотам удалось совершить вынужденную аварийную посадку на заброшенном аэродроме в Ижме, который был практичеки непригоден для этого. Евгений кратко рассказал о том, что же стало причиной того, что электричество просто пропало.

- Произошел тепловой разгон аккумуляторов, их на борту 4 штуки. К сожалению, на борту самолета не было никакой сигнализации, которая уведомила бы нас о тепловом разгоне. Лет 15 назад было указание доработать все «Ту-154», добавить простую сигнализацию. Если в отсеке, где стоят аккумуляторы, повышается температура выше 80 градусов - загорается лампочка, и бортовой инженер временно отключает аккумулятор, который стал причиной повышения температуры . В нашей авиакомпании таких машин было шесть, четыре «Ту-154» было доработано, а две нет. Мы летели как раз на недоработанном самолете. Бортовой инженер должен был проверять состояние аккумуляторов каждые 30 минут, но никаких неполадок он не выявил. Позже выяснилось, что всплески температуры были, но очень короткие, поэтому инженер не смог их зафиксировать и принять меры. Второй всплеск и стал причиной того, что мы остались без электричества.

Пожалуй, самым популярным мифом об этой аварийной посадке стала история о том, что самолет сажали с помощью стакана воды. Якобы по наклону воды можно опраделить, дает ли самолет крен. Увы, Евгений Новоселов этот миф развенчал:

- История со стаканом самая любимая у людей. Это правда, бортовой инженер поставил стакан на панель, но по этому стакану никто самолет не сажал. Да, раньше, на заре гражданской авиации, когда не было авиагоризонтов и все полеты выполнялись визуально, можно было крен определять по уровню с водой. Но на таких скоростях, на которых летают «Ту-154», законы физики начинают действовать немного по-другому, поэтому на этот стакан никто не смотрел. Но стоит отметить, что, когда мы уже сели, стакан как был наполнен, так и остался, а это значит, что посадка действительно была очень мягкой.

Один из зрителей задал вопрос, который наверняка беспокоил всех, кто слышал об инциденте в Ижме: какие мысли проносились в голове у экипажа? Было ли страшно?

- В самолете есть три авиагоризонта. И сколько я ни изучал эти самолеты и инструкции по их эксплуатации, сколько не тренировался - никогда бы не подумал, что могут отключиться сразу все авиагоризонты, никогда таких случаев не было. И вот когда завалились один за другим все горизонты, я только и думал что-то вроде «Но ведь такого не может быть!» Это было для меня очень большим удивлением. Посадку мы совершали «на чистом крыле», закрылки не работали, поэтому снизить скорость не было возможности. Поэтому один из самых неприятных моментов был, когда мы уже вроде как сели, но скорость все еще была была приличной, и деревья, в которые врезался самолет, ощутимо били по кабине. Было очень страшно, что среди тонких будет толстое дерево, которое просто убьет нас. А вообще - это же наша работа. Кто, если не мы? Не звать же кого-то из пассажиров и просить посадить самолет. Нам ничего не оставалось, кроме как справиться с этой ситуацией. Поэтому и последующее награждение стало полной неожиданностью, ведь мы не сделали ничего героического, мы просто выполняли свою работу, - поделился Евгений.

Пилот рассказал, что посадка была мягкой, но длины полосы немного не хватило:

- «Ту-154» имеет очень мощные шасси, так что он мог сесть и на грунт. Взлетно-посадочная полоса была не в идеальном состоянии, но сели мы мягко. А вот что полоса для нас коротковата оказалась - это да. Ее длина - 1340 метров. Для нашей массы минимум - 2200 метров, поэтому мы хоть и сели в начале полосы, нам ее все равно не хватило и мы выкатились за ее пределы.

Евгений Новоселов поделился не только подробностями аварийной посадки, но и рассказал, что происходило после:

- Посадкой самолета все не закончилось, ведь мы же сидим в кабине, ничего не видим. А вдруг крылья оторвало, там топливо, если самолет горит - нужно эвакуировать людей. Мы сразу вскочили, открыли дверь, бортовой инженер сразу проверил, горит ли самолет. Когда мы убедились, что самолет практически в полном порядке, скомандовали пассажирам оставаться на своих местах, поскольку в экстренной эвакуации не было смысла. Пассажиры - люди северные, а северяне - люди дисциплинированные, поэтому никакой беготни и паники не было. Позже мы развернули трап и люди смогли спокойно покинуть самолет, детям даже весело было, смеялись. Сразу приехали сотрудники МЧС, которые оперативно подогнали для пассажиров автобусы.

Первым, кого увидел Евгений, был Сергей Сотников, руководитель вертоленой площадки. Пилот поделился, что был немного обескуражен внешним видом Сергея, тем, что он говорил тихо, совсем не как начальник. Но позже Евгений убедился, что это человек, который не просто так занимает свое место.

- Сергей Сотников смог сохранить посадочную полосу, которую использовали как вертолетную площадку, в хорошем состоянии. Он ухаживал за дренажной системой, вырубал кустарник, не позволил коммерсантам складировать что-то на полосе, никого не пускал. Сергей был уверен, что полоса еще пригодится и как в воду глядел.

Ижемские люди удивили пилота своим гостеприимством:

- Когда людей увезли, мы остались на самолете. И я постоянно думал о пассажирах, я должен был знать, куда их увезли и все ли в порядке. Так совпало, что на этом рейсе было сразу два полноценных командира воздушного судна, поэтому второй командир остался, а я попросил Сергея Михайловича отвезти меня пообщаться с пассажирами. Мы приехали в Ижму, пришли в спортивный комплекс, куда всех эвакуировали, а там накрытые столы, люди играют в баскетбол, в настольный теннис. Врач уже всех осмотрел. Когда я это увидел, у меня отлегло от души. Если люди играют в баскетбол - значит, все точно в порядке. Организация всего на высоте. Все очень душевные, никто не задавал лишних вопросов, никто не задумывался о собственной выгоде. Спасибо ижемской земле и ее людям еще раз.

Кто-то из юных зрителей поинтересовался, какие варианты рассматривали пилоты до того, как обнаружили площадку.

- Вариантов было немного. Когда все отключилось, мы дейстовали по инструкции. Главная задача - выйти на визуальный полет. Основная сложность заключалась в том, что была плотная облачность. Мы не могли быть уверены в том, что облака не слишком низко над землей, поэтому были вынуждены искать разрывы. Мы встали над облачностью и, когда топлива осталось на полчаса полета, мы решили пробивать облачность, нырять на свой страх и риск. Нам повезло, что слой был тонкий, мы вынырнули и стали искать площадку. Справа была река и мы сразу решили держаться ее. Недалеко от населенного пункта речка расходится, создавая отмель, практически идеальную для аварийной посадки. Совершили маневр вправо и вдруг под нами промелькнула полоса. Мы сразу забыли об отмели. Сесть на ижемский аэродром смогли с четвертой попытки, полоса легко терялась из виду, а подняться выше мы не могли из-за облачности, ниже тоже никак, мешал лес, -рассказал Евгений.

Также на встрече Евгений Новоселов рассказал о том, что же стало с «ижемским» самолетом после аварийной посадки:

- Судьба этого самолета очень интересная. Он полгода, до марта, простоял в Ижме. Повреждены были только закрылки и датчики давления. Когда мы при посадке включили реверс, два двигателя забились лесом, поэтому вышли из строя и их нужно было менять. Эти двигатели поменяли на месте и сделали все минимальные работы в тяжелых зимних условиях, чтобы самолет смог улететь. Когда руководителю авиакомпании «Алроса» позже задавали вопросы, мол, зачем вообще все это, он отвечал: «Наша компания свои самолеты не оставляет нигде». За полгода этот самолет подняли, перегонять его позволили только летчикам-испытателям. Все разрешения были получены и «Ту-154» прилетел в Ухту, а затем в Самару на авиационный завод. До июня его ремонтировали, а затем он снова вышел на регулярные рейсы. Пролетал самолет 8 лет и в 2018 году его поставили на вечную стоянку в городе Новосибирск. Организовали трогательный прощальный рейс, я там тоже присутствовал. Прощание с самолетом широко анонсировали, собралось много людей. А вообще остался только один «Ту-154», который летает на гражданских рейсах.История этого самолета заканчивается на наших с вами глазах.

Встречу организовала региональная общественная организация «Землячество Коми в Москве».

- Мы отыскали Евгения и попросили сотрудничать с нами. Мы проводили встречи со школьниками Москвы, а сейчас прилетели сюда. Сегодня мы еще побываем в ДРБ, в отделении для для тяжело- и долгоболеющих детей, - рассказал представитель организации.

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