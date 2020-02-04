В Сыктывкаре железная крыша рухнула и замуровала вход в магазин (фото)

4 февраля в столице Коми произошло небольшое ЧП: железный козырек на входе в магазин внезапно обрушился. Об этом порталу PG11.ru рассказали очевидцы.

По словам читателей, все случилось около 11.30 у магазина по улице Мира, 30 в Эжвинском районе Сыктывкара. Люди рассказали, что металлическая крыша внезапно начала падать и рухнула прямо на вход. В результате дверь оказалась полностью закрыта огромным козырьком. По какой именно причине это произошло, пока не ясно, однако никто не пострадал.

30 января в Выльгорте произошла удивительная история. Врачи спасли парня, которого нашли в темноте на трассе. Об этом мать пострадавшего сообщила в соцсети «Вконтакте». Женщина также рассказала, что ее сын не был пьян или что-то подобное. Она утверждает, что у него случился нервный срыв и тот ушел «куда глаза глядят», а затем упал у железнодорожных путей близ Пажги.

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