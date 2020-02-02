В Коми врачи скорой посреди ночи нашли в сугробе человека

30 января в Выльгорте произошла удивительная история. Врачи спасли парня, которого нашли в темноте на трассе. Об этом мать пострадавшего сообщила в соцсети «Вконтакте».

В Сети Татьяна Поздина из Выльгорта выразила огромную благодарность за спасение сына:

- Они спасли жизнь моему сыну, - пишет женщина. - Хочу выразить огромную благодарность бригаде скорой помощи Выльгорта. Ночью, в темноте, на трассе за Пажгой они смогли найти его, замерзающего, в сугробе. Искали долго, но не сдавались, а ведь счет шел уже на минуты. Нет таких слов, чтобы описать благодарность матери за спасение ребенка. Храни вас бог, ребята. Спасибо, что вы есть, - пишет Татьяна.

Женщина также рассказала, что ее сын не был пьян или что-то подобное. Она утверждает, что у него случился нервный срыв и тот ушел «куда глаза глядят», а затем упал у железнодорожных путей близ Пажги.

Маме парня ответила фельдшер Айнур Сердитова-Джафарова:

- Спасибо маме парня, всем бы детям такую маму и отца, у которых душа болит за сына, и им не безразлична его судьба и жизнь, -сказала медработница.

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