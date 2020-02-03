Знаменитая лыжница из Коми вышла на трассу после рождения первенца

Олимпийская призёрка из Сосногорска Юлия Белорукова снова встала на лыжи. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Спортсменка впервые вышла на снежную трассу после рождения первенца. Юлия прокатилась на спортивной базе Уктус в Екатеринбурге и рассказала, что чуть не расплакалась, когда сделала это:

- Если у меня румяные щеки, горящие глаза, которые видно за километр, и приятная усталость, значит, я покаталась. Я так долго ждала этот момент, и когда он наступил, я чуть не заревела от счастья! Это то, что мне было необходимо — обнулиться и начать все заново. Ну и плевать, что меня обгоняют туристы в джинсах, и формы нет от слова совсем. Самое главное, что я наслаждаюсь этим моментом! Здесь! И сейчас! – рассказала о своих ощущениях лыжница.

Напомним, 3 мая, стало известно, что олимпийская призерка из Сосногорска Юлия Белорукова вышла замуж за чемпиона России Никиту Ступака. Церемония бракосочетания состоялась 3 мая в Екатеринбурге. Как оказалось, Никита сделал Юлии предложение еще год назад, сразу после олимпиады в Пхенчхане. А 7 января стало известно, что лыжница Юлия Белорукова пропустит следующие соревнования из-за радостного события: у нее родился сын.

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