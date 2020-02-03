Ученые создали роботов, которые убивают рак

Команда Команда российских и американских учёных на основе фрагментов ДНК создала нанороботов. Они способны обнаруживать и уничтожать раковые клетки. Об этом со ссылкой на журнал «Chemistry — A European journal» сообщает портал REGNUM.RU.

Сегодня химеотерапия является самым распространенным методом борьбы с раком, но у него имеется целый ряд побочных эффектов, поэтому ученые продолжают искать новые способы. В рамках решения этого вопроса исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики и Университета Центральной Флориды собрали из фрагментов ДНК противоракового наноробота.

Машина состоит из двух частей: детекционной и терапевтической. Детекционная часть ищет клетки, содержащие аномальной генотип, мутировавшие РНК раковых клеток, которые вырабатывают характерные для них токсичные белки. Данная часть соединяется с раковой РНК, расщепляет её, при этом происходит флуоресцентное свечение, что позволяет лучше понять местонахождение поражённого раком участка. Вторая часть наноробота представлена ферментом дезоксирибозимом, который также может распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. В результате процесс образования белков в раковой клетке останавливается, а сама клетка гибнет.

Учёные уже апробировали свои наноустройства на гене KRAS, который часто запускает неограниченный рост раковых клеток и добились обнаружения и расщепления молекул РНК. Исследователи отмечают низкую стоимость предложенной им генетической терапии. Так, создание небольшой серии нанороботов в лабораторных условиях стоит около 1000—1500 рублей.

Кстати, недавно в Университете Джорджии в США нашли «бытовое» средство для борьбы с раком. Им оказалась обычная поваренная соль или хлорид натрия. Ученые изучили наночастицы хлорида натрия и их поведение в среде, после чего поняли, что они способны проникать в клетки через эндоцитоз. Тогда они распадаются и разрывают плазматическую мембрану клетки, а организм получает сигнал бороться с патогенами – в том числе и раковыми клетками.

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