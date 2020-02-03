В России предлагают ввести огромные штрафы для шумных соседей

В Госдуму направлен законопроект, который подразумевает ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью. Об этом сообщают «Известия».

Документ говорит о том, что закон о тишине примут на федеральном уровне. Согласно ему, шуметь запретят с 23.00 до 7.00, но главное – штраф за нарушение будет просто колоссальным – до 150 тысяч рублей. Кроме того, ответственность будет нести владелец помещения, вне зависимости от того, кто шумит на самом деле.

Предполагается, что соответствующие поправки будут внесены в КоАП и Жилищный кодекс. Отмечается, что на данный момент ограничения касательно шума в жилых домах ночью на федеральном уровне нет. Кстати, о законах. Недавно стало известно, что изменению в Конституции России, которые предложил внести Владимир Путин, коснется индексации пенсий, а именно – ее вернут работающим пенсионерам.

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