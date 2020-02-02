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Медики назвали неочевидные симптомы скорого сердечного приступа

Медики назвали неочевидные симптомы скорого сердечного приступа

02 февраля 2020 Возрастное ограничение: 6+
MK.ru
Если прислушаться к ним, можно предотвратить серьезные последствия

Кардиологи Немецкого фонда сердечных заболеваний рассказали, что боль в ногах может быть признаком приближающегося сердечного приступа. Об этом пишет портал Focus.de.

По словам специалистов, боли в икрах при ходьбе – явный симптом облитерирующего эндартериита, или так называемой «болезни витрины». При ней человек, вынужденный часто останавливаться на улице, делает вид, что рассматривает выставленные в витринах товары. Кроме того, беспокойство должна вызывать боль вокруг пальцев в положении лежа, которая проходит, когда человек встает.

Кардиологи отметили, что эти симптомы свидетельствуют об атеросклерозе сосудов нижних конечностей. В случае их появления рекомендуется как можно скорее пройти обследование сердца, которое поможет предотвратить инфаркт миокарда.

Кстати, недавно в Университете Джорджии в США нашли «бытовое» средство для борьбы с раком. Им оказалась обычная поваренная соль или хлорид натрия. Ученые изучили наночастицы хлорида натрия и их поведение в среде, после чего поняли, что они способны проникать в клетки через эндоцитоз. Тогда они распадаются и разрывают плазматическую мембрану клетки, а организм получает сигнал бороться с патогенами – в том числе и раковыми клетками.

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Здоровье

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