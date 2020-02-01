В Коми поздравили супругов, которые прожили вместе 60 лет

31 января в ухтинском ЗАГСе поздравили бриллиантовых юбиляров – Федора Никифоровича и Марию Трофимовну Логиновых. Они прожили вместе 60 лет. Пресс-служба администрации Ухты публикует репортаж с мероприятия.

Поздравить «молодоженов» собрались родные, близкие и друзья, а также представители администрации Ухты. Юбиляров поздравляли и друзья их детей, которые с теплотой и любовью отзывались о Федоре Никифоровиче и Марии Трофимовне, вспоминали, как их дом всегда был открыт для гостей, благодарили их за доброту и широту души.

Федор Никифорович родился 16 октября 1936 года в деревне Бесово Немского района Кировской области. В 1952 году 16-летним подростком Федора Никифоровича приняли на Ухтинский нефтеперерабатывающий завод учеником слесаря. С 1955-го по 1958-й – служба в советской армии в ГДР, где Фёдор был оружейным мастером. После демобилизации в 1958 году он вернулся в Ухту и снова продолжил работать слесарем на НПЗ, а в 1959-м состоялась встреча с Марией Трофимовной.

Мария Трофимовна родилась 18 августа 1939 году на Украине, в Зеньковском районе Полтавской области, на хуторе Ривни в семье тружеников-колхозников. В 1941 году грянула война, отца Марии забрали на фронт, а её мать с пятью детьми осталась в оккупации. Фашисты выгнали их из дома, и они два года жили в окопах, в холоде и голоде. Семье помогла выжить корова, и иначе как чудом это назвать невозможно. При захвате немцами хутора корова ушла в лес и все два года, каждую ночь она приходила к своей хозяйке, которая быстро доила её и опять отпускала. Так они пережили войну, а в 1946 году вернулся Трофим Николаевич, отец Марии, и жизнь стала налаживаться. Марии Трофимовне удалось закончить только семь классов и 1957 году она приехала Ухту к своим родственникам начинать новую жизнь. В 1958 году Мария Трофимовна получила паспорт, устроилась на хлебозавод, где впервые за долгие годы до сыта поела хлеба.

В 1959 году Федор и Мария встретились на танцах, и Федор, как сам признался, сразу понял, что с такой работящей, покладистой и скромной девушкой он сможет прожить всю жизнь. Поэтому через три месяца свиданий, в один из январских вечеров он сказал ей:

- Маша, давай встретимся завтра на Первомайской площади, сходим послушаем музыку, только захвати с собой паспорт.

Мария и не подумала спросить, зачем нужен паспорт, и 31 января 1960 года они встретились на Первомайской площади около дома, где раньше располагался ЗАГС. После небольших приготовлений прозвучали знаменательные слова: «Именем Союза Советских Социалистических Республик объявляю вас мужем и женой!»

Когда они поженились, на семейном совете приняли решение – Федор должен учиться. С 1960 по 1974 годы Федор Никифорович закончил четыре класса вечерней школы, вечернее отделение Ухтинского индустриального института по специальности «Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности», Институт марксизма-ленинизма. Работал слесарем по ремонту технологических установок, инженером по охране труда на Ухтинском НПЗ, инспектором по охране труда и промышленной безопасности районной городской технической инспекции, курировал нефтегазовый комплекс республики. Его трудовая биография продолжалась до 1998 года, после чего он вышел на заслуженный отдых.

После торжественной части и поздравлений юбиляры исполнили свадебный танец, обменялись по традиции новыми обручальными кольцами и зажгли свечу – символ семейного очага.

Юбиляры поделились секретом любви на всю жизнь: «В семье должны царить мир, согласие и доброта. Главное – прислушиваться друг к другу и уступать. Причём, советоваться нужно не только двоим, а вместе со всей семьёй».

А в Сыктывкаре 31 января отмечали другой юбилей. Жительнице столицы Коми Агнии Оплесниной в этот день исполнилось 100 лет! В честь такой даты портал PG11.ru пообщался с родственниками юбиляра и узнал, что ей пришлось пережить на своем веку.

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