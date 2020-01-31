«Все ее подружки умерли лет 40 назад»: жительница Сыктывкара празднует 100-летний юбилей

31 января 2020 года отмечает свой 100-летний юбилей Агния Оплеснина. У нее есть две внучки, правнучка и два правнука. Портал PG11.ru поговорил с внучкой именинницы - Еленой Жаковой и выяснил, в чем заключается секрет долголетия.

Елена рассказала, что Агния Оплеснина родилась в 1920 году в селе Выльгорт в семье крестьян. В 1939 году она работала в школе учителем глухонемых в селе Пезмог Корткеросского района. В годы Великой отечественной войны Агния трудилась на Максаковском сплаве, толкая багром тяжелые бревна. С 1944 по 1948 годы училась в педагогическом институте Сыктывкара, а после его окончания работала завучем, директором и инспектором РОНО в Ижемском районе. Вернувшись в Сыктывкар, трудилась инспектором в Министерстве просвещения Коми АССР, директором школы № 15, учителем истории в школе № 9 поселка Краснозатонский, секретарем Краснозатонского поселкового Совета. 35 лет Агния Ивановна посвятила педагогической деятельности, и выйдя в 1974 году на пенсию, не переставала трудиться до 1988 года. Имеет значок «Отличник народного образования», медаль «Ветеран труда», удостоверение «Труженик тыла». Внучка именинницы рассказывает, что Агния Ивановна уже лет 20 чувствует себя неважно, живет с высоким давлением, все время на лекарствах, но по больницам не бегает:

- В больницу никогда не обращается, боится надоедать. Покупает лекарства сама. Память отличная, всех помнит и всегда спрашивает, как живут и чем занимаются наши знакомые и бывшие одноклассники.

Елена считает, что ясность ума Агнии сохранить помогает то, что она по образованию историк, и ей до сих пор хочется узнавать, что происходит в мире, в нашем государстве:

- Зрение бабушку уже подводит, поэтому я постоянно беру аудиокниги из специальной библиотеки для слепых имени Луи Брайля. Она всегда просит что-нибудь из публицистики, биографий известных людей. Книжки про любовь ее совсем не интересуют, да и о религии тоже, ведь Агния - атеистка.

А залогом физического здоровья родственники Агнии Оплесниной называют движение и исключительную работоспособность, а также ее доброту, искренность и жизнелюбие.

- Она всегда нам говорит, что нужно трудиться и жить честно. Никогда ничего не просила у государства, какую бы должность ни занимала. Сама копила на квартиру, еще и детям, внукам помогает. Никогда никому не завидовала, не ругалась, не сидела на скамейке и не обсуждала соседей. Пока могла - всегда работала, вышла на пенсию в 55 лет и до 70 трудилась то сторожем, то уборщицей, варежки вязала. Потом купила дачу в Максаковке, когда ей было 68 лет, и каждый день ездила туда работать из Эжвы. Сейчас уже больше занимается рассадой дома, а посмотреть и поухаживать за ее посадками возим на машине на дачу.

За долгую жизнь Агнии в стране многое поменялось, но больше всего, по словам внучки, ее расстраивает современный уклад жизни:

- Бабушка говорит, что сейчас наступил капитализм, и ей это очень не нравится. Мол, за все нужно платить, а зарплаты у рабочих очень маленькие, простым семьям жить труднее, чем раньше. А если много детей, то дать им образование очень трудно. Рассказывает, что в советское время везде был порядок, все было доступно для простых людей.

Обычно поздравлять Агнию с днем рождения приходят соседские бабушки, а все ее подружки умерли уже лет 40 назад. А в этом году президент направил ей поздравление, чем Агния очень довольна. «Надо же», - говорит, «не забывает людей в каком-то далеком городишке», - делится Елена.

Несмотря на богатый жизненный опыт, Агния никогда не навязывает своего мнения молодому поколению:

- Бабушка никогда не лезет в нашу жизнь, а просто спокойно объясняет, что хорошо и что плохо, что мы делаем правильно, а что нет. Мы, бывает, фыркаем, но к советам все же прислушиваемся. Мы очень гордимся нашей бабушкой, - рассказывает Елена Жакова.

Агния в центре фото, 1936 год

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