Девочку, которая 5 лет назад таинственно исчезла в Коми, ищут в Волгограде

В Следственном комитете Республики Коми продолжают расследовать загадочное исчезновение Ксении Ветошевой. В ведомстве рассказали, что теперь ее ищут в Волгоградской области.

Напомним, 8-летняя Ксения Ветошева ушла из дома на проспекте Бумажников в Эжвинском районе Сыктывкара в 2014 году. С тех пор о ней ничего неизвестно, как нет и никаких подтверждений, что она погибла. В связи с этим следователи продолжают искать ее и сейчас обратились к коллегам из Волгоградской области.

Приметы: рост - около 160 см, худощавого телосложения, плечи горизонтальные, лицо овальное бледное, лоб средний, брови средние дугообразные, глаза голубые большие, нос средний, волосы прямые светло-русые. В день исчезновения была одета в куртку розового цвета на молнии, кофту красного цвета, штаны джинсовые синего цвета с рисунками, кеды синего цвета.

Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания девочки, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8 (8212)24-50-47, 8-912-183-80-17.

Напомним также, больше месяца назад в Сыктывкаре пропал молодой мужчина. Петухов Егор, 1994 года рождения ушел из дома и с тех пор о нем ничего не известно. Где находится Егор все еще никто не знает. Ситуацию осложняет то, что молодой человек психически болен и, возможно, нуждается в медицинской помощи.

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