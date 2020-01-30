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«Летом будет жесть»: сыктывкарские водители мрачно ожидают перекрытие Октябрьского проспекта

«Летом будет жесть»: сыктывкарские водители мрачно ожидают перекрытие Октябрьского проспекта

30 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / Октябрьский проспект
Пока точная дата начала работ неизвестна

Ремонт Октябрьского проспекта запланировали на 3 февраля 2020 года, но потом его отложили на неопределенный срок. Теперь жителям города остается только ждать, когда же станет известна информация о новой дате. Портал PG11.ru выяснил, что сыктывкарские водители думают о грядущих изменениях в дорожном движении.

Владимир Вишневецкий, водитель такси, стаж больше 10 лет:

- Я думаю, пугаться нет смысла. Свои предложения мы, таксисты, озвучили и надеемся, что нас услышат. Мы прекрасно понимаем, что делать ремонт надо. И сейчас для этого самое удобное время года. Надеемся, что дорогу будут перекрывать частично или хотя бы участками, возможно, с реверсивным движением. Для объезда Октябрьского проспекта есть малая объездная и улица Индустриальная. Разумеется, будут повышены тарифы для клиентов и придется объезжать проспект. Час пик всегда примерно в одно и тоже время: с 7:00 до 9:00 и с 16:30 до 19:00 , в это время однозначно будет огромное количество автомобилей на объездных.

Сергей Чухнов, монтажник охранно-пожарной сигнализации, стаж 16 лет:

- Да плохая это идея. В час пик будет не протолкнуться, особенно на Карла Маркса. Там, даже если уберут сугробы, все равно много узких участков, потом опять же парковка. На Карла Маркса и в окрестностях и так не припарковаться толком, а если запретят, вообще жесть будет. Объехать Октябрьский, чтобы попасть в Эжву, не проблема, можно с разных сторон: через Тентюковскую, через объездную, через Индустриальную. Правда, по этим двум дорогам ехать не ахти, зимой еще куда ни шло, а летом будет кошмар. А так как они это планируют на полгода, то летом ремонт будет продолжаться, а это значит, что объездную, Индустриальную и участок около ЛВЗ и мясокомбината нужно будет по весне «шаманить». Но в часы пик лучше на объездные улицы не ехать. Можно легко представить, что на них будет твориться, если посмотреть на Октябрьский проспект в часы пик сейчас.

Владимир Политов, артист группы «Балалайка» им. С.Налимова, стаж 15 лет:

- Октябрьский проспект давно уже считается проблемным. Эта улица всегда была самой перегруженной. Как я понял, ремонтировать будут частями, поэтому объехать перекрытые участки можно будет без особых проблем. А вообще, по практически каждой улице города только ночью можно ездить без проблем, поэтому, мне кажется, разницы мы особо и не почувствуем.

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А как перекрытие Октябрьского проспекта коснется вас? Делитесь в комментариях.

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