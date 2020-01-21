Перекрытие Октябрьского проспекта в Сыктывкара отложили

21 января стало известно, что ограничение движения по Октябрьскому проспекту в столице Коми решили перенести. Об этом сообщает «КП в Коми».

По информации источника, официальных подтверждений пока нет, но издание утверждает, что информация проверенная. Портал PG11.ru уже запросил информацию у мэрии. Напомним, что улицу собирались перекрыть 3 февраля. представители Водоканала пояснили, что ремонт назревал давно. Чтобы избежать в будущем аварийных ситуаций, необходимо произвести полномасштабную замену труб именно сейчас.

Ограничения для парковки авто ожидались по обеим сторонам на участках дорог по Карла Маркса от Печорской до Оплеснина и улице Индустриальной от улицы Печорской до пересечения с Морозова и Орджоникидзе.

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