Задержанного в Москве фигуранта «дела Гайзера» отпустили

28 января в столице Российской Федерации поймали коммерсанта Демьяна Москвина – одного из фигурантов «дела Гайзера», который контролировал офшорные компании Александра Зарубина. Однако в тот же день его отпустили – оказалось, что розыск с него был снят. Об этом сообщает БНК.

Как выяснилось в ходе разбирательств, Демьян Москвин не скрывался, а розыск с него был снят, но правоохранителей об этом почему-то не осведомили, что и привело к казусу. Сейчас он освобожден из-под стражи, а его дело рассмотрят 13 февраля в Замоскворецком суде.

Демьян Москвин был одним из двух фигурантов, которые заключили соглашение со следствием. Позже его приговорили к шести годам колонии, но он заявил, что оговорил себя под давлением, после чего предоставил аудиозаписи с доказательствами. Тогда приговор отменили, а дело вернули на новое рассмотрение.

Тогда обвиняемого выпустили под домашний арест, но в августе 2019 года суд снова признал Москвина виновным, однако оправдал в участии в организованном преступном сообществе. Ему вновь назначили срок в 6,5 лет колонии, но подсудимый исчез.

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