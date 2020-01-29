В Москве задержали беглого фигуранта «дела Гайзера»

В столице Российской Федерации поймали коммерсанта Демьяна Москвина – одного из фигурантов «дела Гайзера». В прошлом году он сбежал из-под домашнего ареста и скрылся от суда. Об этом сообщает pasmi.ru.

Демьяна Москвина объявили в федеральный розыск в сентябре 2019 года. Он был одним из двух фигурантов, которые заключили соглашение со следствием. Позже его приговорили к шести годам колонии, но он заявил, что оговорил себя под давлением, после чего предоставил аудиозаписи с доказательствами. Тогда приговор отменили, а дело вернули на новое рассмотрение.

Тогда обвиняемого выпустили под домашний арест, но в августе 2019 года суд снова признал Москвина виновным, однако оправдал в участии в организованном преступном сообществе. Ему вновь назначили срок в 6,5 лет колонии, но подсудимый сбежал, после чего его объявили в розыск.

Напомним также, 27 декабря прошлого года в Арбитражный суд Коми направили иск о возвращении Зеленецкой птицефабрики в собственность республики. В роли ответчиков выступают ООО «Агрохолдинг» и ООО «Метлизинг», ранее подконтрольная Александру Зарубину, который сейчас скрывается за границей.

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