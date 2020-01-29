В России предлагают снизить прожиточный минимум

В Минтруда предложили изменить прожиточный минимум по России – его намерены снизить. Об этом сказано в проекте приказа министерства.

Так, для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 11510 рублей, для детей – 10 383 рубля, а для пенсионеров – 8788 рублей. Как сказано в пояснительной записке, величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года по сравнению с третьим кварталом того же года предлагается уменьшить на душу населения на 3,7%. Ранее она составляла 11 012 рублей. Выглядеть все это будет следующим образом:

для трудоспособного населения — 3,6% (было 11 942 руб.);

для детей — 4,2% (было 10 838 руб.);

для пенсионеров — на 3,3% (было 9090 руб.)

Минтруд объясняет снижение размера прожиточного минимума уменьшением средних потребительских цен на картофель и овощи, составляющие значительную часть продуктов в потребительской корзине. Так, цена на картофель снизилась на 25,8%, на белокочанную капусту — на 18,2%, на морковь — на 29,3%, свеклу — на 19,6%, а на репчатый лук — на 27,4%. Кроме того, снизились цены на сахар и на продовольственные товары.

Между тем, Аналитики при правительстве Российской Федерации спрогнозировали подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году. По словам замглавы управления макроэкономических исследований Виктора Павлюшина, рост цен составит порядка 12%. Он связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства. Кроме того, С 1 июня 2020 года будет введена цифровая маркировка молочных продуктов, что может создать повышенную нагрузку на производителей.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.