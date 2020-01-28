Эксперты предупредили россиян о взлете цен на мясо и молоко

Аналитики при правительстве Российской Федерации спрогнозировали подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году. Об этом со ссылкой на их исследование сообщают «Известия».

По словам замглавы управления макроэкономических исследований Виктора Павлюшина, рост цен составит порядка 12%. Он связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства. Кроме того, С 1 июня 2020 года будет введена цифровая маркировка молочных продуктов, что может создать повышенную нагрузку на производителей.

Кстати, в 2020 году в России могут вырасти цены на табачные изделия. Как рассказали в Аналитическом центре при правительстве Российской Федерации, эксперты уверены – вероятность взлета цен на сигареты очень высока. Причины тому две: дополнительные затраты производителей на маркировку сигарет и также повышение акцизов. Сегодня средняя стоимость легальной пачки сигарет составляет 115 рублей из которых минимум 64 рубля составляют налоги.

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