Как отвести ребенка в первый класс: инструкция для сыктывкарцев

В столице Коми объявили о приеме заявлений в первый класс. Но далеко не все знают, как именно этом делать. Подробнее том, как отправить ребенка в школу, рассказали в городской мэрии.

По словам Ольги Бригида приём заявлений в первый класс осуществляется в два этапа. Первый начинается с 30 января и завершается не позднее 30 июня текущего года. В этот период принимаются дети с постоянной или временной пропиской на территории города. Второй этап пройдёт с 1 июля по 5 сентября, в ходе которого будут приниматься дети, не проживающие на закрепленной за общеобразовательной организацией территории, а также дети, не имеющие регистрации на территории столицы.

- Учитывая способы подачи заявлений на обучение, заявление о приеме в первый класс в период приёмной кампании 2020 года можно будет подать только в одну общеобразовательную организацию. Это касается периода приема граждан на свободные места, т.к. при приеме по закрепленной территории заявление подается только в школу, за которой закреплена конкретная территория города, - отметила Ольга Бригида.

Как подать заявление о приеме

Через Интернет:

Первый шаг. Подать заявление через сайт дети11.рф. Нужно иметь учётную запись, подтверждённую через офисы «Мои документы».

Второй шаг. В течение трёх рабочих дней после этого подойти в школу с оригиналами документов для подтверждения поданного заявления.

Третий шаг. Через семь рабочих дней после предоставления документов в школу также на сайте дети11.рф ознакомиться с результатом рассмотрения поданного заявления (или вас проинформируют выбранным вами способом).

Лично в муниципальную общеобразовательную организацию:

Первый шаг. Родитель подает в муниципальную общеобразовательную организацию лично заявление и оригиналы необходимых документов.

Второй шаг: Через семь рабочих дней после подачи заявления и документов необходимо подойти в муниципальную общеобразовательную организацию и узнать результат рассмотрения заявления.

Необходимые документы

При приеме в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории (в период с 30 января по 30 июня 2020 года):

личное заявление родителя (законного представителя)

заявление о выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории

При приеме в 1 класс детей, не проживающих на закрепленной территории (в период с 1 июля по 5 сентября 2020 года) предоставляются те же документы, однако не требуется документ, подтверждающий регистрацию ребенка.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению предоставлять другие документы. Прежде всего это документы, связанные с состоянием здоровья ребёнка и правом родителей на преимущественный прием.

Право на преимущественный приём

На первом этапе преимущественное право на зачисление имеют дети, проживающие на закрепленной территории, чьи братья и сестры уже обучаются в данной образовательной организации. Эти дети принимаются в школу на обучение в первую очередь. Для этого в заявлении о приёме необходимо отразить факт обучения старших детей в данной школе, указав ФИО старшего ребенка и класс, в котором он обучается. Для подтверждения общего места жительства предоставляются документы, подтверждающие общую регистрацию детей по месту жительства или по месту пребывания, иные документы, подтверждающие совместное проживание детей (примеры документов: справка о составе семьи, домовая книга, свидетельство о регистрации по месту проживания или по месту пребывания обоих детей и т.д.).

На втором этапе перечень лиц, имеющих право первоочередного приема, расширяется. Правом первоочередного, внеочередного, преимущественного приёма на свободные места обладают дети ряда категорий граждан, определенных законодательством. К вышеназванной категории детей добавляются дети военнослужащих, сотрудников полиции, следственного комитета, прокуратуры, судей.

Чтобы воспользоваться право преимущественного приема родители (законные представители) детей, чьи старшие братья и (или) сестры уже учатся в школе, предоставляют вышеназванные документы. Для другой категории детей необходим документ, подтверждающий право первоочередного предоставления места в школе, чаще всего – это предоставление справки с места работы.

Кстати, на послании Федеральному собранию 15 января прозвучало предложение ввести доплаты за классное руководство на уровне страны. Такую инициативу внес Владимир Путин. По словам главы государства, средства на доплату теперь будет выделять федеральный бюджет, а не только регионы.

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