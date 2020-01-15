В России учителя получат доплаты за классное руководство

На послании Федеральному собранию 15 января прозвучало предложение, ввести доплаты за классное руководство на уровне страны. Такую инициативу внес Владимир Путин.

По словам главы государства, средства на доплату теперь будет выделять федеральный бюджет, а не только регионы:

- На этот счет много споров. Есть мнение, что это обязанность регионов, но воспитание подрастающего поколения - все-таки федеральная функция. Разумеется, все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены, обращаю на это ваше внимание, коллеги, - заявил президент.

Напомним также, что Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, а именно – предложил выдавать материнский капитал с рождением первенца. При этом за второго выплату увеличат на 150 тысяч, и она составит 616 000 рублей. А за третьего ребенка государство будет гасить ипотечный кредит на сумму 450 тысяч рублей.

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