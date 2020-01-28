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Статистика: как подорожала жизнь в Коми за 10 лет

Статистика: как подорожала жизнь в Коми за 10 лет

28 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Архив портала «Pro Город» / Как подорожала жизнь в Коми за 10 лет
Больше всего выросли цены на жилье

Перед Новым годом только ленивый не подвел свои личные итоги прошедшего десятилетия. А как поменялась жизнь целой республики? Портал PG11.ru выяснил, стало ли дороже жить в Республике Коми по сравнению с уже таким далеким 2010 годом.

В Комистате рассказали, что средняя зарплата в республике за 2010 год составила 28 165 рублей, а по оперативным данным за январь-октябрь 2019 года - 52 152 рублей. Конкретно в Сыктывкаре средняя зарплата в 2010 году была 25 432 рубля, а в 2018 - 49 090 рублей. Величина прожиточного минимума выросла практически вдвое: в 2010 он составлял 7 349 рублей, а в 2018 году - 12 776 рублей. На 1 января 2020 года прожиточный минимум трудоспособного человека равен 14 868 рублей.

Проезд на автобусе жителям Коми 2010 года обходился в среднем в 13,68 рублей, а в 2019 проезд стал чуть дороже - 22,58 рубля. Любителям передвигаться на такси в 2014 году приходилось отдавать около 24, 54 рублей за 1 километр пути, а в 2019 такси подешевело до 23,81 рублей за то же расстояние.

Сколько людям, которые живут в республике, приходилось платить за мобильный интернет в 2010 году - неизвестно. Но средняя цена абонентской платы за месяц мобильного интернета в 2014 составила примерно 282,12 рубля, а в 2019 году - 407,5 рублей. 

Купить жилье в Республике Коми 10 лет назад было дешевле примерно на 10 000 рублей. В 2010 году квадратный метр жилья на первичном рынке стоил 39 542 рубля, на вторичном - 39 929 рублей. В 2018 году квардатный метр жилья на первичном рынке стал стоить 49 520 рублей, а на вторичном - 55 035,01 рублей. Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц тоже подорожала: в 2010 году «однушку» можно было снять в среднем за 10 077 рублей в месяц, а в 2019 стоимость аренды составила 15 465 рублей за месяц.

А вот численность населения за 10 лет упала. В 2010 году на территории Республики Коми было 901 200 человек, из них 693 400 людей проживало в городах, а 207 800 - в сельской местности. По предварительной оценке на 1 января 2020 года, в республике живет 830 235 человек, из которых 649 451 человек - городское население, а 180 784 человека - сельское.

Упало и количество отходов производства и потребления. По данным Росприроднадзора по Республике Коми в 2010 году количество отходов производства и потребления равнялось 6578,7 тысячам тонн, а в 2018 - 5238,9 тысяч тонн. Также значительно снизились выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников: в 2010 это было 594,8 тысячи тонн, а в 2018 - 421,1 тысяча тонн.

Напомним, в январе 2019 года сыктывкарцы рассказали, соответствует ли их зарплата средней по региону. 

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