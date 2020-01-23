Эксперты пообещали, что в России взлетят цены на сигареты

В 2020 году в России могут вырасти цены на табачные изделия. Таким прогнозом со ссылкой на аналитиков поделились «Известия».

Как рассказали в Аналитическом центре при правительстве Российской Федерации, эксперты уверены – вероятность взлета цен на сигареты очень высока. Причины тому две: дополнительные затраты производителей на маркировку сигарет и также повышение акцизов. Сегодня средняя стоимость легальной пачки сигарет составляет 115 рублей из которых минимум 64 рубля составляют налоги.

Напомним также, что недавно в Госдуму внесли предложение ужесточить наказание за онлайн-продажу наркотиков. Срок хотят поднять до 25 лет лишения свободы. Предложение внес первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов. Его обсудят уже 2 декабря. Сам депутат объяснил это тем, что найти «торговцев смертью» в Сети куда сложнее, чем в реальном мире.

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